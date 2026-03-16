Túnel do Jardim Maitê será interditado na quarta e na quinta-feira

A Prefeitura de Suzano interditará o túnel do Jardim Maitê, que liga a estrada do Areião à rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, para o tráfego de veículos, com o objetivo de promover uma requalificação asfáltica e ações de zeladoria neste trecho. O acesso ficará fechado em duas manhãs desta semana, entre 8 horas e meio-dia de quarta-feira (18/03) das 9 às 14 horas de quinta-feira (19/03).

Durante o período de interdição, os motoristas que estiverem vindo no sentido Mogi das Cruzes-Suzano poderão acessar o bairro Vila Monte Sion pela rua Dr. Prudente de Moraes e sair na estrada do Areião, no Jardim Maitê. No outro sentido, os motoristas que estiverem vindo pela estrada do Areião poderão acessar a rua Dr. Prudente de Moraes e seguir sentido Mogi das Cruzes, para depois fazerem o retorno para Suzano.

Os serviços reforçarão o trabalho que havia sido realizado neste mesmo ponto em julho do ano passado, quando este acesso recebeu ações relacionadas à operação “Tapa-Buraco”, assim como atividades de drenagem, pintura, iluminação e limpeza, que intensificaram a manutenção e a conservação da cidade, para evitar alagamentos nos períodos de chuva e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços, Samuel Oliveira, afirmou que as equipes da prefeitura estarão a postos na localidade, não só para acompanhar os serviços como também para manter os condutores bem informados quanto às opções de rota que poderão ser utilizadas. “Para que possamos promover as melhorias para a população, vamos realizar esse curto período de interdição, mas garantiremos todo o suporte aos motoristas”, declarou Oliveira.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que o trabalho se integra às ações destinadas às melhorias da qualidade de vida para os moradores desta localidade. “Faremos um importante trabalho de requalificação asfáltica que facilitará os deslocamentos que são feitos neste trecho, beneficiando todos os moradores que vivem e circulam nos bairros do entorno”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.