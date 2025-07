Túnel entre Maitê e Jardim Luela será interditado entre quarta e sexta

A Prefeitura de Suzano interditará para veículos o túnel do Jardim Maitê, que liga a estrada do Areião à rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, com o objetivo de promover uma revitalização completa do local. O acesso ficará fechado entre quarta e sexta-feira desta semana (16 e 18/07), das 8 às 16 horas, para a realização dos serviços relacionados à Operação Tapa-Buraco, drenagem, pintura, iluminação e limpeza. Pedestres poderão seguir circulando normalmente.

As atividades já foram iniciadas nesta segunda-feira (14/07), com o trabalho que contempla a área externa do túnel, para que a estrutura também seja requalificada. As intervenções seguem na terça-feira (15/07), ainda sem provocar alterações no trânsito do local, para que seja concentrada em apenas três dias úteis todas as ações que serão necessárias para as melhorias programadas neste trecho.

Durante o período de interdição, os motoristas que estiverem vindo no sentido Mogi das Cruzes-Suzano poderão acessar o bairro Vila Monte Monte Sion pela rua Dr. Prudente de Moraes e sair na estrada do Areião, no Jardim Maitê. No outro sentido, os motoristas que estiverem vindo pela Estrada do Areião poderão acessar a rua Dr. Prudente de Moraes e seguir sentido Mogi das Cruzes, para depois fazerem o retorno para Suzano.

Vale ressaltar que durante todos os dias os agentes de trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana estarão acompanhando as movimentações no trecho para garantirem o apoio necessário ao tráfego nas imediações do local, com as sinalizações devidas e as orientações aos motoristas.

Os serviços que serão executados durante esse período, além de atenderem ao cronograma de ações referentes à manutenção e à conservação da cidade, também buscarão evitar alagamentos nos períodos de chuva e reforçar a segurança com as novas lâmpadas que serão instaladas no túnel.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que as equipes da prefeitura reforçarão o trabalho ao longo de toda a semana na localidade, não só para acompanhar os serviços como também para manter os condutores bem informados quanto às opções de rota que poderão ser utilizadas. "Para que possamos promover as melhorias para a população, vamos realizar esse curto período de interdição, mas garantiremos todo o suporte aos motoristas", declarou Galo.

Por sua vez, o secretário municipal de Manutenção e Serviços, Samuel Oliveira, destacou que o trabalho se integra às ações destinadas às melhorias da qualidade de vida para os moradores desta localidade. "Além de garantir um aspecto mais agradável a todos que circulam por ali, especialmente do Jardim Maitê e do Jardim Luela, com os serviços de iluminação e limpeza, promoveremos obras estruturais que irão melhorar e absorção das águas da chuva e os deslocamentos neste trecho", ressaltou o titular da pasta.