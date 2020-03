Turistas de Suzano desistem de viajar para a Europa

As agências de viagens de Suzano registram baixa na venda de pacotes para Europa e destinos próximos por conta do surto de coronavírus. Há duas semanas uma suzanense voltou da Itália, um dos países europeus com mais mortes registradas por conta do vírus. As altas do dólar e euro têm influenciado também nas vendas, que fazem os interessados desistirem de buscar destinos que obtém dessas moedas.

O surto de coronavírus nos países da Europa afeta as vendas de pacotes. Fernanda Amaral, gerente da agência Via Firenzi, conta que nessa mesma época do ano passado a procura por pacotes com destino para Europa era maior, mas as alternativas tem correspondido bem. "Demos sorte por vender pacotes para outros destinos sem ser Ásia e Europa, a procura por viagens para estes locais foram baixas", conta.

Nessa agência também uma passageira voltou há duas semanas da Itália, ela tinha ido visitar a sua mãe, mas voltou antes do surto do vírus naquele país. A agência de viagens Destinos Mágicos, em Suzano, segue também com dificuldades na venda de pacotes. De acordo com a agente de viagens Eliane Soares, 39, dois fatores tem influenciado na baixa procura de pacotes. "Dois itens têm causado a baixa vendas de pacotes com destinos internacionais: o aumento das moedas européias e o surto de Coronavírus. A demanda estão bem abaixo do esperado", disse.

O gerente da agência de viagens Utiyama, Fabio Alecio, recebeu orientações de aeroportos para não marcarem viagens para destinos como Ásia e Europa. "Graças a Deus não foram fechadas viagens para esses destinos esse ano", conta Alecio.