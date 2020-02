Turistas de Suzano reduzem procura por viagens no Carnaval

O Carnaval ainda não anima os turistas de Suzano a buscar pacotes para essa data. As agências estão investindo em outras alternativas: as viagens "bate e volta".

De acordo com a agente de viagens Eliane Soares, 39, o Carnaval não está animando os consumidores. "As vendas para essa data não estão tão altas comparado com as dos últimos anos. Os pacotes fechados estão saindo com mais frequência em janeiro e nas férias de julho", diz.

Eliane também comentou sobre o aumento das passagens nacionais e o que isso está afetando. "As passagens dos destinos nacionais estão quase o mesmo preço das internacionais. Ir para países da América do Sul está mais barato que ir para o Nordeste", comentou.

Os destinos curtos, os conhecidos "bate e volta", são os que mais chamam atenção dos consumidores.

Os principais locais para destino são Arraial do Cabo-RJ, Beto Carreiro - SC e Foz do Iguaçu - PR variando entre R$300 e R$750. Todos os ônibus saem de Suzano com destinos a esses locais.

A agência VSR TUR, em Suzano, segue na mesma linha de pacotes com menor duração de dias. A demanda pelos pacotes para curtir o Carnaval fora acabaram sendo menores esse ano, mas a agência não sentiu tanto os efeitos por manter as vendas de "bate volta" em alta.

Os pacotes que são vendidos com maior frequência são para São Lourenço - MG, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu - PR, onde de lá pode se ter acesso a Argentina e Paraguai, onde o comércio é bem forte na região da fronteira. Todos são pelo sistema rodoviário, atraindo consumidores pelos baixos preços.