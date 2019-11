Uber exibe informações sobre linhas de ônibus e trens na região

As cidades do Alto Tietê e da Região Metropolitana de São Paulo contam com um novo serviço oferecido pelo aplicativo da Uber. Agora, a plataforma disponibiliza um serviço sobre informações de linhas de ônibus, trens e metrô. É uma integração dos transportes públicos com o privado.

O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e a diretora geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

O serviço exibe informações sobre linhas de ônibus, metrô e trens direto no aplicativo da Uber. Isso permite que o usuário compare as opções disponíveis e planeje viagens completas ou parciais utilizando transporte público, com instruções passo a passo e itinerários em tempo real fornecidos por uma empresa especializada.

A opção 'Transporte Público' aparece no aplicativo junto com as demais já oferecidas pela Uber, como UberX e Uber Juntos.

O usuário coloca o destino no aplicativo e as opções aparecem para que possa ser feita uma comparação dos melhores preços.

Este novo serviço oferece mais uma ferramenta e alternativa para quem utiliza o aplicativo.

"A população deseja se deslocar de forma cada vez mais prática, e um serviço como esse permite às pessoas planejar melhor suas viagens de ponta a ponta, podendo escolher o transporte público sempre que for mais conveniente e também complementar com viagens de transporte privado no começo ou no final dos percursos, algo que já vemos acontecer hoje em dia", pontuou Alexandre Baldy.

"A verdade é que, em muitas situações, o transporte público é a opção mais rápida e mais barata, então queremos ajudar nossos usuários a tomar decisões informadas. A Uber é um complemento ao transporte público e acreditamos que, mostrando sempre aos nossos usuários a melhor opção, mesmo que não seja uma viagem de Uber, vamos construir sua confiança e ajudar a melhorar a vida nas cidades", frisou a diretora geral da Uber.