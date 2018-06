UBS do Boa Vista passa por reforma para se tornar Pronto Atendimento

A Prefeitura de Suzano deu início a reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. A principal delas ocorre na da Cidade Boa Vista, que se tornará um Pronto Atendimento (PA). Além deste, outro prédio da rede municipal de saúde que passará por obras é o do Tabamarajoara, na região do Raffo. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no final deste ano. Enquanto isso, o atendimento ao público segue normalmente.

O trabalho na UBS do Boa Vista envolve a revitalização da fachada e das estruturas internas. O objetivo de transformá-lo, a partir da melhoria do imóvel e da ampliação dos serviços oferecidos e da capacidade de atendimento, é suprir a ausência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, que estava em obras há anos e foi abandonada por governos anteriores. A deterioração do local, que foi alvo diversas vezes de furto, vandalismo e invasão, comprometeu a retomada da construção. Assim, para não desguarnecer a população daquela região, a Prefeitura de Suzano optou pela readequação da UBS do Boa Vista.

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a iniciativa de reformar esta unidade, bem como a do Tabamarajoara e futuramente outras, contribui para a consolidação do atendimento realizado no município. “Nossa prioridade, desde o início do ano passado, sempre foi a melhoria sistemática de todos os setores da saúde pública municipal. Começamos com investimento no setor de emergência e passamos para o Pronto-Socorro (PS) Municipal Adulto e Infantil, a cesta de remédios e a contratação de médicos”, explicou o chefe do Poder Executivo.

A reforma de UBSs é uma das ações previstas no pacote de melhorias apresentado pela administração municipal em agosto do ano passado. No total, foram anunciadas 43 intervenções nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e habitação.