UBS do Monte Cristo interrompe atendimento a pacientes após atos de vandalismo

A Prefeitura de Suzano interrompeu o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Monte Cristo. O motivo é decorrente a atos de vandalismo e furto, que danificaram a unidade de saúde durante a madrugada desta terça-feira (30). As atividades ao público deverão ser normalizadas nesta quinta-feira (1°).

O posto fica localizado na Rua Cachoeira. Os vândalos conseguiram entrar na unidade de saúde, depois de arrombar uma das janelas. O grupo teria revirado o imóvel, cortando a fiação telefônica e furtando computadores e outros itens de uso dos funcionários. Os prejuízos causados ainda estão sendo contabilizados.

Os danos à unidade de saúde poderiam ser maiores, tendo em vista que os vândalos somente fugiram após o alarme da UBS soar durante a invasão. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado. A Prefeitura assegurou que está providenciando o reforço do sistema de segurança da unidade médica.

De acordo com o secretário de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, atos de vandalismo como esse atrapalham as ações que são colocadas em prática e afetam a comunidade, com a interrupção de serviços essenciais. “A reconstrução de uma cidade passa necessariamente pelo direito pleno da população de fazer uso do que é público. Os responsáveis por esse ato criminoso prejudicaram e muito os moradores daquela região, privando-os, ainda que temporariamente, de um atendimento importantíssimo”, destacou.