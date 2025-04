UBS Dona Benta faz aniversário nesta quarta e registra 237 mil ações em três anos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Octacilio de Carvalho Schiavi, no bairro Jardim Dona Benta (rua Presbítero de Oliveira, 35), completa três anos de funcionamento nesta quarta-feira (09/04) alcançando a marca de 237.434 ações desenvolvidas ao longo do período. Os números, contabilizados desde a abertura do equipamento, demonstram a realização de 118.690 procedimentos individualizados e 118.744 atendimentos individuais, incluindo assistência odontológica e 25.154 doses de vacinas administradas.

Neste intervalo de tempo, a unidade contabilizou um aumento gradativo da oferta de serviços prestados à população. O balanço do primeiro ano completo, entre abril de 2022 e abril de 2023, revela um total de 46.789 ações desenvolvidas, ao passo que o segundo ano de trabalho, entre abril de 2023 e abril de 2024, apresentou um crescimento de mais de 93,64% em relação a esse quantitativo, com 90.606 ações implementadas. Já no último ano cheio, entre abril de 2024 e os primeiros dias de abril deste ano, foram 100.039 ações, o que representa 113,8% a mais no volume de atividades em relação ao ano inicial de atividades.

O trabalho tem sido proporcionado por uma equipe de trabalho formada por 40 funcionários incluindo médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, setor administrativo, farmacêutico, técnico de farmácia, auxiliares de limpeza e psicólogo. A estrutura interna é composta por seis consultórios destinados aos atendimentos em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Odontologia. Entre outros cuidados, também são ofertados serviços que incluem aferição de pressão e glicose, exame de papanicolau, coleta de exames laboratoriais, vacina, curativo, medicação, planejamento familiar, testes rápidos e de gravidez.

A importância estratégica deste posto foi mais uma marca da transformação realizada na saúde suzanense nos últimos oito anos, em meio às parcerias que foram desenvolvidas para garantir mais serviços de qualidade para à população.

A unidade foi inaugurada sob a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, a custo zero para a cidade, que entregou aos suzanenses, à época, este novo equipamento construído pela MRV Engenharia e Participações, por meio de contrapartida via Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). A empresa realizou um investimento de R$ 1,3 milhão para garantir mais agilidade no atendimento dos mais de 30 mil pacientes que frequentavam mensalmente a antiga UBS Dr. André Cano Garcia, no Cidade Boa Vista. Além da unidade, uma ambulância e um veículo refrigerado para o transporte de vacinas também foram entregues ao município na oportunidade.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que a UBS Dona Benta tem proporcionado um suporte fundamental para as demandas da Atenção Básica na cidade. “A unidade está localizada em uma região bastante populosa do município, atendendo moradores de todas as localidades que ficam no entorno do posto. Juntamente com a UPA, que absorve as demandas de urgência e emergência, o equipamento fortalece nossa rede municipal com todos os cuidados oferecidos pela equipe de trabalho”, afirmou Ferreira.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou a relação que o posto de saúde desenvolve com a comunidade durante a rotina de atendimentos. “Nesses três anos de funcionamento, pude acompanhar a consolidação da UBS Dona Benta enquanto estive à frente da pasta da Saúde, quando constatei a importância da unidade para a população daquela localidade. A inauguração deste posto representou mais qualidade de vida para toda a região”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.