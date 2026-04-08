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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Cidades

UBS Dona Benta faz aniversário nesta quinta (9) e registra mais de 320 mil ações em quatro anos

Posto de saúde da região norte realizou 155.214 procedimentos e 168.436 atendimentos individuais, incluindo 42.275 doses de vacinas administradas no período

08 abril 2026 - 16h24Por De Suzano
UBS Dona Benta faz aniversário nesta quinta (9) e registra mais de 320 mil ações em quatro anosUBS Dona Benta faz aniversário nesta quinta (9) e registra mais de 320 mil ações em quatro anos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta (rua Presbítero de Oliveira, 35), completa quatro anos de funcionamento nesta quinta-feira (09/04) alcançando a marca de 323.650 ações desenvolvidas ao longo do período. Os números, contabilizados desde a abertura do equipamento, demonstram a realização de 155.214 procedimentos individualizados e 168.436 atendimentos individuais, incluindo assistência odontológica e 42.275 doses de vacinas administradas.

O trabalho tem sido proporcionado por uma equipe de trabalho formada por 40 funcionários, incluindo médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogo, auxiliares de enfermagem, setor administrativo, farmacêutico, técnico de farmácia e auxiliares de limpeza, dentro de uma estrutura interna composta por oito consultórios destinados aos atendimentos em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia, Odontologia, Psicologia e Psiquiatria.

Entre outros cuidados, também são ofertados serviços que incluem aferição de pressão e glicose, exame de papanicolau, coleta de exames laboratoriais, vacina, curativo, medicação, planejamento familiar, testes rápidos e de gravidez.

A importância estratégica deste posto foi mais uma marca da transformação realizada na saúde suzanense nos últimos nove anos, em meio às parcerias que foram desenvolvidas para garantir mais serviços de qualidade para a população.

A unidade foi inaugurada sob a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, a custo zero para a cidade, que entregou aos suzanenses, à época, este novo equipamento construído pela MRV Engenharia e Participações, por meio de contrapartida via Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). A empresa realizou um investimento de R$ 1,3 milhão para garantir mais agilidade no atendimento dos mais de 30 mil pacientes que frequentavam mensalmente a antiga UBS Dr. André Cano Garcia, na Cidade Boa Vista. Além da unidade, uma ambulância e um veículo refrigerado para o transporte de vacinas também foram entregues ao município na oportunidade.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, frisou que a UBS Dona Benta tem proporcionado um suporte fundamental para as demandas da Atenção Básica na cidade. “A unidade está localizada em uma região bastante populosa do município, atendendo moradores de todas as localidades que ficam no entorno do posto. Juntamente com a UPA, que absorve as demandas de urgência e emergência, o equipamento fortalece nossa rede municipal com todos os cuidados oferecidos pela equipe de trabalho”, afirmou o titular da pasta.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou a relação que o posto de saúde desenvolve com a comunidade durante a rotina de atendimentos. “Nesses quatro anos de funcionamento, pude acompanhar a consolidação da UBS Dona Benta enquanto estive à frente da pasta da Saúde, quando constatei a importância da unidade para a população daquela localidade. A inauguração deste posto representou mais qualidade de vida para toda a região”, ressaltou o chefe do Executivo.

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