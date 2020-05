Última etapa da vacinação contra a gripe é dividida em duas partes e começa na 2ª

A terceira e última etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe terá início na próxima segunda-feira (11). Até o momento, já foram aplicadas 47,3 mil doses em Suzano, o que corresponde a 56,3% do público-alvo calculado para a cidade, que é de 84 mil pessoas.

Mas ao contrário das fases anteriores, esta foi dividida pelo Ministério da Saúde em duas partes. No dia 11 começará a imunização de crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. Já a partir de 18 de maio (segunda-feira) será a vez de educadores e indivíduos com idade entre 55 e 59 anos. A campanha terminará no dia 5 de junho (sexta-feira).

“Mesmo que seja uma nova etapa, os integrantes dos outros grupos prioritários já abrangidos em fases anteriores que ainda não se imunizaram devem procurar a vacinação”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

Ele se refere a doentes crônicos, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público, portuários, idosos, profissionais da Saúde, indígenas, agentes das forças de segurança e de salvamento, adolescentes sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional.

Para receber a dose da vacina, que previne contra três tipos do vírus Influenza (H1N1, H3N2 e B), é preciso apresentar documento pessoal com foto e, se possível, caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30, em uma das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs). Suzano ainda tem postos com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras).

Já o Dia D, que estava marcado para este sábado (09/05), foi cancelado pelo Ministério da Saúde em todo o País, em razão, principalmente, do aumento da quantidade de casos de pessoas com o novo coronavírus (Covid-19).

Segundo dados da Diretoria de Vigilância em Saúde, a cobertura vacinal foi atingida ou ultrapassada em dois grupos prioritários no município: profissionais da Saúde, com 92,9%, e idosos, com 138,2% – índice este que teria ficado acima da totalidade prevista possivelmente por causa da vacinação de pessoas de fora de Suzano.