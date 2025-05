UMC abre estande na Festa do Divino buscando experiência de imersão

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) abriu um estande na Festa do Divino, em frente ao palco de eventos, buscando levar uma experiência de imersão, disruptiva, sensorial e tecnológica.

“É um estande que foge de tudo que já foi apresentado na Festa do Divino. A ideia é essa porque, ao longo dos anos, a festa se tornou uma das principais festas religiosas do país. Quisemos trazer isso para que o público entenda que precisa ser tratado de uma forma diferente, com inclusão tecnológica, com permissão a coisas que, normalmente, não teria acesso”, disse a gerente de Comunicação e Marketing da UMC, Fernanda Turco.

O estande tem uma sala fechada e escura, com três telões de LED para levar a imersão ao público. O funcionamento será em todos os dias da Festa do Divino, a partir das 18 horas. Para participar, basta fazer um cadastro no estande. Brindes serão entregues aos participantes.

Fernanda falou sobre o que a população pode esperar da experiência no estande. “Acredito que o público tem a oportunidade de conhecer e ter o conhecimento do que é um ambiente imersivo. Só isso já é uma atração. Nunca a Festa do Divino apresentou essa proposta. A ideia é mostrar que a UMC está na frente, porque detém todas as tecnologias, mas também respeita todo o público proporcionando isso”.

De acordo com ela, a experiência no estande leva a população a uma reflexão de vida. “Essa experiência promove uma reflexão de vida de todo mundo. É uma reflexão a partir dos conceitos que são trazidos da sua própria vida. Não é simplesmente um aprendizado, ou uma experiência em que as pessoas vão sentir e ouvir uma coisa diferente. É uma experiência que a pessoa sai daqui com alguns conceitos de reflexão.

Falamos muito de propósito. Por isso pensamos nos sete dons do Espírito Santo. Sempre quisemos fazer uma ligação entre esses dons com os propósitos humanísticos educacionais da UMC. Esse foi o nosso propósito”, finalizou Fernanda.