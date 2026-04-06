UMC terá mutirão gratuito para declaração do Imposto de Renda 2026

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realizará mais uma edição do Mutirão do Imposto de Renda, iniciativa que oferece atendimento gratuito à população para orientação e apoio no preenchimento da declaração do IR 2026. Os atendimentos acontecerão aos sábados, nos dias 25 de abril, 16 e 23 de maio, das 9h30 às 14h30, e às quartas-feiras, nos dias 29 de abril, 13 e 27 de maio, das 14h30 às 17h.

O mutirão da UMC será realizado por alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, com a supervisão de professores da Universidade, liderados pela professora Camila Inocêncio da Silva, responsável pela orientação acadêmica dos alunos participantes. A ação tem como objetivo a prestação de serviço à comunidade, ao mesmo tempo em que proporciona aos estudantes a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

“O mutirão do Imposto de Renda da UMC representa uma iniciativa de grande relevância, tanto em razão de seu impacto social quanto pelo importante papel no desenvolvimento acadêmico dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. A ação proporciona atendimento gratuito à comunidade, auxiliando contribuintes que, muitas vezes, encontram dificuldades no processo de declaração”, destaca o Prof. Me. João André Tavares Fernandes, coordenador dos Cursos de Negócios da UMC.

Do ponto de vista acadêmico, Fernandes ressalta: “A vivência prática dos estudantes que participam ativamente de todas as etapas do atendimento, desde o primeiro contato com o contribuinte, na recepção e conferência dos documentos, até o preenchimento e envio da declaração à Receita Federal, contribui significativamente para a formação profissional, aproximando os alunos da realidade do mercado e fortalecendo habilidades técnicas e de atendimento”.

Para o mutirão aos sábados, ele acontece por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, com o limite máximo de 100 pessoas. Já às quartas, os interessados devem agendar previamente o serviço pelo e-mail ir@umc.br ou via WhatsApp (11) 9 8788-3115.

O que levar

O mutirão será realizado no Laboratório 1T01, no térreo do Prédio 1 da UMC (Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 - Portaria C). Para o atendimento, os interessados devem levar a cópia da última declaração enviada à Receita Federal, comprovantes de rendimentos de salários, aposentadorias e aluguéis, informações dos dependentes, informações de instituições financeiras e relação de bens móveis e imóveis.

A lista completa dos documentos necessários pode ser acessada em

https://qr1.me-qr.com/mobile/pdf/3a1be7b3-670d-4703-9dd7-ae649efe0258 ou na página da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

No último ano, foram realizadas aproximadamente 250 declarações na instituição, além de cerca de 50 atendimentos voltados ao esclarecimento de dúvidas. Para este ano, considerando as recentes mudanças tributárias, a expectativa é ultrapassar 350 atendimentos, sem contar as orientações aos contribuintes.

O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda 2026 termina em 29 de maio. Vale lembrar que o atraso ou o não cumprimento da obrigação pode provocar multas e outras sanções ao contribuinte.

SERVIÇO:

Mutirão do Imposto de Renda da UMC

Quando:

- Aos sábados, nos dias 25 de abril, 16 e 23 de maio, das 9h30 às 14h30 – sem agendamento, atendimento por ordem de chegada (até 100 pessoas por sábado).

- Às quartas-feiras, nos dias 29 de abril, 13 e 27 de maio, das 14h30 às 17h – agendamento prévio pelo e-mail ir@umc.br ou WhatsApp (11) 9 8788-3115.

Onde: Laboratório 1T01, no térreo do Prédio 1 da UMC (Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 - Portaria C).