Umidade do ar despenca e coloca região em ‘alerta laranja’, afirma instituto

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) colocou as dez cidades do Alto Tietê em alerta laranja de perigo por conta da baixa umidade e do forte calor.

O alerta inicia hoje, às 10 horas, com previsão para terminar somente às 19 horas do próximo domingo (13).

A massa de ar seco começa na divisa com o Rio de Janeiro, atravessando toda a região do Vale do Paraíba e Alto Tietê, até terminar no Vale do Ribeira, na divisa com o Paraná.

O alerta laranja é o terceiro dos quatro utilizados pelo Inmet. A escala começa com o alerta verde (nada previsto), seguido por amarelo (potencial perigo), depois laranja (perigo) e, por fim, o mais grave de todos, o vermelho (grande perigo).

Novo problema

Algumas cidades da região já haviam entrado no alerta amarelo na manhã de ontem. A situação ocorreu em Arujá, Guararema, Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

Na ocasião, a umidade relativa do ar variou entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde nestes quatro municípios.

Desta vez, o quadro é mais grave na região. A previsão do Inmet é de temperatura 5°C acima da média pelo período de três a cinco dias.

A única instrução do instituto é para que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, pelo 199, para buscar mais informações sobre os próximos dias de tempo seco.

Climatempo diz que situação exige cuidados

Os próximos dias serão extremamente secos no Alto Tietê. De acordo com o portal Climatempo, só em Suzano, a umidade mínima vai variar entre 16% e 30% pelo menos até quinta-feira (17). Com isso, a região entra em nível de “alerta”, exigindo cuidados por parte da população.



Para se ter noção da gravidade da situação, a umidade relativa do ar abaixo de 12% caracteriza estado de “emergência” que, em dias normais sem pandemia, pode até levar à suspensão das aulas.



De acordo com o portal, não há previsão de chuva em Suzano, pelo menos, até sexta-feira (18).



Hoje, a umidade mínima na cidade é de 17%. Ela sobe um pouco amanhã, indo para 54%, por conta de uma frente fria que passará pela costa brasileira, mas que não será capaz de provocar chuvas no Alto Tietê.



O ar volta a ficar mais seco no sábado (12), quando a umidade chega a 16%. No domingo, a situação se repete, atingindo a mínima de 17%.

Entre a próxima segunda-feira (14) e quinta-feira (17), a umidade mínima vai variar entre 16% e 30%.

Recomendações



As recomendações da assessoria de comunicação da Climatempo – seguindo a Organização Mundial da Saúde (OMS) – é para evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 e 16 horas, umidificar ambientes com toalhas molhadas e aumentar a ingestão de líquidos. Isso deve ser feito nos dias em que a umidade atingir entre 20% e 30%, quando é caracterizado o nível de “atenção”.



Em alguns dias, a região entrará em nível de “alerta”, quando a umidade do ar vai variar entre 12% e 20%. Nestes casos, além das recomendações do estado de atenção, a população deve evitar aglomerações em ambientes fechados.