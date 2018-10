União de aposentados e pensionistas esclarece dúvidas sobre benefícios

Para ajudar a esclarecer dúvidas de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a União de Aposentados e Pensionistas de Suzano (UAPES), realiza por meio de um colaborador, atendimentos gratuitos sobre benefícios e esclarecimentos da aposentadoria para associados e não associados da instituição. O atendimento é realizado todas às terças e quintas-feiras, das 10 às 12 horas, na Rua Campos Salles, 724 - Centro.

O advogado da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Jefferson Fernando da Silva, faz os atendimentos. As principais dúvidas são referentes ao período de reclamação de revisão e o atraso nos reajustes no aumento da aposentadoria. "Todo aposentado tem o prazo de dez anos para solicitar a revisão da aposentadoria, em alguns casos, este tempo excede e com isso, esses atendimentos são importantes para esclarecer e informar o procedimento correto que o aposentado deve fazer", informa o colaborador.

Ainda de acordo com o advogado, mesmo com pouca procura nos atendimentos, os dias da semana e horários são mantidos. Além do benefício da revisão, outra questão reivindicada é a falta de reajuste no aumento no valor da aposentadoria, sendo que, dependendo do tempo de contribuição, muitos aposentados recebem um valor equivalente ao do salário mínimo, no valor de R$ 954. "Só com os gastos com medicamentos, moradia, alimentação e outras despesas, muitos não conseguem se manter com este valor. Em alguns casos, eles precisam morar de favor na casa de familiares para poderem economizar e otimizar custos", pontua.

Associação

A UAPES de Suzano, conta atualmente com 160 associados na instituição e recebem além do atendimento jurídico, outras atividades como, aulas de dança, jogos de mesa, bingos, passeios, excursões para hotéis fazenda, aulas de pintura, entre outros. "É importante poder dar um espaço dedicado para a terceira idade e incluir essas programações para eles poderem passar o dia se divertindo é gratificante. Além disso, como estamos com um número de cem associados frequentes, algumas doações também são de grande ajuda", comenta a presidente da associação, Luzia Gomes da Silva.