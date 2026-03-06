Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Unidades de Saúde da Família terão ações especiais sobre tuberculose e obesidade

Programação contempla palestras, atividades educativas e orientações com foco na prevenção, diagnóstico precoce e promoção da qualidade de vida

06 março 2026 - 17h05Por da Reportagem Local
Unidades de Saúde da Família terão ações especiais sobre tuberculose e obesidadeUnidades de Saúde da Família terão ações especiais sobre tuberculose e obesidade - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde preparou uma programação especial para o mês de março nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano, com foco na conscientização e prevenção da tuberculose e da obesidade. As atividades começam na segunda-feira (09/03) e serão realizadas em diferentes bairros da cidade, envolvendo equipes multidisciplinares, agentes comunitários de saúde e estudantes da área.

As ações incluem palestras, orientações individuais e coletivas, verificação da carteirinha de vacinação, exames de rotina e abordagens educativas nas recepções das unidades e nos territórios atendidos pelas equipes. A proposta é ampliar o acesso à informação e estimular hábitos saudáveis, além de fortalecer o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado dos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou a importância da mobilização das equipes e da participação da comunidade nas ações. “Estamos intensificando as ações nas Unidades de Saúde da Família para levar informação de qualidade à população, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento correto, especialmente em relação à tuberculose e à obesidade, que são questões relevantes de saúde pública. Nosso objetivo é cuidar das pessoas de forma integral, promovendo qualidade de vida e reduzindo riscos”, afirmou.

A programação terá início na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, já na segunda-feira, com palestra sobre o combate à tuberculose, incluindo orientações sobre exames de rotina, atualização da carteirinha de vacinação, hábitos saudáveis e prevenção. A equipe completa da unidade estará envolvida na iniciativa.

As atividades voltadas a essas temáticas serão concluídas no dia 19, às 14 horas, na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, que promoverá ação educativa sobre tuberculose no território, envolvendo agentes comunitários de saúde, equipe de Enfermagem e alunos do Centro Universitário Piaget (UniPiaget). A proposta é levar informações diretamente à comunidade sobre formas de transmissão, importância da adesão ao tratamento e estratégias de prevenção, fortalecendo o controle da doença.

Todas as ações são abertas à população e fazem parte das estratégias permanentes da Atenção Primária para ampliar o acesso à informação e estimular o protagonismo dos munícipes no cuidado com a própria saúde. Os endereços das unidades podem ser acessados no link bit.ly/enderecosubss.

Cronograma completo das ações

Dia 9 – 8 horas

USF Jardim Suzanópolis

Palestra sobre combate à tuberculose, exames de rotina, verificação de carteirinha de vacinação, hábitos saudáveis e prevenção.

Dia 9 – Das 9 às 11 horas

USF Jardim Maitê

Ação educativa sobre combate à obesidade, com orientações sobre alimentação saudável, atividade física, autocuidado, fatores de risco, prevenção e controle.

Dia 11 – 8h30

USF Jardim Revista

Palestra sobre obesidade e Dia da Mulher, com equipe multidisciplinar.

Dia 17 – 9 horas

USF Jardim Europa

Palestra sobre combate à tuberculose, exames de rotina, verificação de carteirinha de vacinação, hábitos saudáveis e prevenção.

Dia 19 – 14 horas

USF Jardim Maitê

Ação educativa sobre tuberculose, com orientações sobre sinais e sintomas, transmissão, diagnóstico, tratamento e prevenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano
Cidades

Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde
Emenda

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde

Iluminação pública de Suzano está cada vez mais perto de se tornar 100% LED
Cidades

Iluminação pública de Suzano está cada vez mais perto de se tornar 100% LED

Defesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em Itu
Cidades

Defesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em Itu

Guararema celebra a 24ª Festa de São Longuinho com programação religiosa e festiva
Cidades

Guararema celebra a 24ª Festa de São Longuinho com programação religiosa e festiva

Assistência Social garante 195 litros de leite para entidade de Palmeiras
Cidades

Assistência Social garante 195 litros de leite para entidade de Palmeiras