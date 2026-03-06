Unidades de Saúde da Família terão ações especiais sobre tuberculose e obesidade

A Secretaria Municipal de Saúde preparou uma programação especial para o mês de março nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano, com foco na conscientização e prevenção da tuberculose e da obesidade. As atividades começam na segunda-feira (09/03) e serão realizadas em diferentes bairros da cidade, envolvendo equipes multidisciplinares, agentes comunitários de saúde e estudantes da área.

As ações incluem palestras, orientações individuais e coletivas, verificação da carteirinha de vacinação, exames de rotina e abordagens educativas nas recepções das unidades e nos territórios atendidos pelas equipes. A proposta é ampliar o acesso à informação e estimular hábitos saudáveis, além de fortalecer o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado dos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou a importância da mobilização das equipes e da participação da comunidade nas ações. “Estamos intensificando as ações nas Unidades de Saúde da Família para levar informação de qualidade à população, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento correto, especialmente em relação à tuberculose e à obesidade, que são questões relevantes de saúde pública. Nosso objetivo é cuidar das pessoas de forma integral, promovendo qualidade de vida e reduzindo riscos”, afirmou.

A programação terá início na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, já na segunda-feira, com palestra sobre o combate à tuberculose, incluindo orientações sobre exames de rotina, atualização da carteirinha de vacinação, hábitos saudáveis e prevenção. A equipe completa da unidade estará envolvida na iniciativa.

As atividades voltadas a essas temáticas serão concluídas no dia 19, às 14 horas, na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, que promoverá ação educativa sobre tuberculose no território, envolvendo agentes comunitários de saúde, equipe de Enfermagem e alunos do Centro Universitário Piaget (UniPiaget). A proposta é levar informações diretamente à comunidade sobre formas de transmissão, importância da adesão ao tratamento e estratégias de prevenção, fortalecendo o controle da doença.

Todas as ações são abertas à população e fazem parte das estratégias permanentes da Atenção Primária para ampliar o acesso à informação e estimular o protagonismo dos munícipes no cuidado com a própria saúde. Os endereços das unidades podem ser acessados no link bit.ly/enderecosubss.

Cronograma completo das ações

Dia 9 – 8 horas

USF Jardim Suzanópolis

Palestra sobre combate à tuberculose, exames de rotina, verificação de carteirinha de vacinação, hábitos saudáveis e prevenção.

Dia 9 – Das 9 às 11 horas

USF Jardim Maitê

Ação educativa sobre combate à obesidade, com orientações sobre alimentação saudável, atividade física, autocuidado, fatores de risco, prevenção e controle.

Dia 11 – 8h30

USF Jardim Revista

Palestra sobre obesidade e Dia da Mulher, com equipe multidisciplinar.

Dia 17 – 9 horas

USF Jardim Europa

Palestra sobre combate à tuberculose, exames de rotina, verificação de carteirinha de vacinação, hábitos saudáveis e prevenção.

Dia 19 – 14 horas

USF Jardim Maitê

Ação educativa sobre tuberculose, com orientações sobre sinais e sintomas, transmissão, diagnóstico, tratamento e prevenção.