Unidades de Saúde de Suzano têm queda no movimento de pacientes

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Suzano registraram queda no movimento de pacientes nos últimos dias, inclusive com sintomas respiratórios. De acordo com a gestão municipal, em algumas unidades, essa queda gira em torno de 40% a 50%. A municipalidade acredita que a adesão popular ao isolamento social é responsável pela baixa na procura por atendimento médico.

Segundo a Prefeitura, os casos leves de problemas respiratórios são atendidos nos postos de saúde, onde há uma estrutura externa de controle do fluxo de pessoas para evitar aglomerações. Se o caso atendido não apresentar gravidade, o paciente é orientado a ficar em casa e repousar. Caso o quadro se agrave, esse deve procurar o Pronto-Socorro, que é o local onde casos mais graves são atendidos.

Além dos equipamentos públicos de saúde, o Hospital Santa Maria de Suzano também informou que não houve aumento significativo no atendimento a pacientes com sintomas respiratórios na unidade até o momento. Segundo a assessoria do hospital, todos os protocolos no atendimento e tratamento de pacientes com sintomas de Covid-19 estão sendo seguidos de acordo com o recomendado pelas autoridades de Saúde.

O hospital também informou que a unidade mantém seguros e eficientes métodos em relação ao vírus, e conta com leitos de isolamento e fluxo específico para pacientes com sintomas do coronavírus.