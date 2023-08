Unidades de Saúde do São José e Suzanópolis atendem sábado

A Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José (Rua Turquia, 501), e a USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis (Rua Leonor Edmee de Castro, 205) estarão abertas das 8 às 16 horas deste sábado (26/08), ofertando acompanhamento de certas demandas, incluindo a realização de exames de papanicolau. A expectativa é de que aproximadamente mil pessoas sejam beneficiadas no período.

Além do público feminino, a Secretaria Municipal de Saúde também estará acolhendo diabéticos e hipertensos crônicos com atendimento médico específico, garantindo análise completa a eles. Outros serviços ofertados incluem exames de mamografia, avaliações odontológicas, vacinação, auriculoterapia e aferição de pressão arterial e dos níveis de glicemia.

Um dos motivos principais para a realização da promoção dos atendimentos neste sábado é garantir um horário a mais para o público feminino realizar os exames de papanicolau, como explica a diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Joyce Moreira.

“Este é um exame que pode auxiliar na identificação do câncer de colo do útero, então é essencial para as mulheres fazerem a testagem. Contudo, muitas delas que contam com nossos serviços para resolver suas demandas médicas trabalham durante a semana, estando impossibilitadas para virem de segunda a sexta-feira”, pontuou.

Joyce destacou ainda que, mesmo tendo um público específico em mente, a abertura de outros serviços é complementar aos atendimentos.