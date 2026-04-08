Unidades de saúde promovem ações de conscientização sobre autismo e saúde vascular

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano iniciam nesta quinta-feira (09/04) uma mobilização que seguirá ao longo de todo o mês de abril promovendo ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a prevenção de doenças vasculares, com destaque para a hipertensão arterial. Ao todo, serão realizadas 18 atividades distribuídas em 12 unidades, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer a prevenção de doenças crônicas.
A programação do "Abril Azul" contempla palestras, orientações às famílias, aferição de pressão arterial, atividades educativas e ações conduzidas por equipes multidisciplinares. A primeira atividade ocorre na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, com orientações sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Já a última está prevista para 30 de abril (quinta-feira), na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, com foco na prevenção e combate à hipertensão arterial, incluindo aferição de pressão e auriculoterapia.
As ações serão realizadas nas 12 unidades: Recanto São José, Vila Amorim, Jardim Ikeda, Jardim Brasil, Vila Fátima, Jardim Europa, Jardim do Lago, Jardim Maitê, Miguel Badra Baixo, Jardim Revista, Jardim Suzanópolis e Jardim São José. A lista de postos e endereços pode ser consultada no link https://bit.ly/postossuzano.
O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou a importância das atividades para o reforço do atendimento preventivo. “Essas ações são fundamentais para ampliar o conhecimento da população, incentivar o diagnóstico precoce do autismo e reforçar a prevenção de doenças cardiovasculares. Nosso objetivo é levar informação e cuidado para mais perto das famílias, fortalecendo a atenção básica e promovendo qualidade de vida”, afirmou.
Programação das ações
• 09/04 - 9 horas
USF Jardim São José
Palestra e orientações sobre conscientização do autismo
• 09/04 - 9 horas
USF Vila Fátima
Grupo com orientações sobre hipertensão
• 09/04 - 10 horas
USF Jardim Suzanópolis
Palestra e orientações sobre conscientização do autismo
• 13/04 - 8h30
USF Vila Fátima
Palestra sobre conscientização do autismo
• 13/04 - 9 horas
USF Jardim Maitê
Ação de prevenção à hipertensão e orientações de saúde
• 14/04 - 10 horas
USF Jardim Europa
Palestra sobre conscientização do autismo
• 16/04 - 9 horas
USF Vila Fátima
Grupo com orientações sobre hipertensão
• 22/04 - 8 horas
USF Jardim Maitê
Ação de conscientização sobre autismo
• 22/04 - 9 horas
USF Miguel Badra Baixo
Palestra sobre prevenção da hipertensão
• 23/04 - 9 horas
USF Jardim Brasil
Palestra sobre conscientização do autismo
• 23/04 - 9 horas
USF Vila Fátima
Grupo com orientações sobre hipertensão
• 24/04 - 8h30
USF Jardim Ikeda
Palestra sobre prevenção da hipertensão
• 24/04 - 9 horas
USF Vila Amorim
Palestra sobre conscientização do autismo
• 24/04 - 9h30
USF Jardim do Lago
Palestra sobre conscientização do autismo
• 24/04 - 14 horas
USF Jardim Revista
Palestra sobre conscientização do autismo
• 27/04 - 9h30
Recanto São José
Conscientização sobre autismo e hipertensão
• 29/04 - 8h30
USF Jardim Revista
Palestra sobre prevenção da hipertensão
• 30/04 - 9 horas
USF Jardim São José
Prevenção da hipertensão com aferição e orientações