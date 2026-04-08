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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Cidades

Unidades de saúde promovem ações de conscientização sobre autismo e saúde vascular

Programação do 'Abril Azul' reúne 18 atividades em 12 postos, com orientações, palestras e atendimentos à população

08 abril 2026 - 18h04Por De Suzano
USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim SuzanópolisUSF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano iniciam nesta quinta-feira (09/04) uma mobilização que seguirá ao longo de todo o mês de abril promovendo ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a prevenção de doenças vasculares, com destaque para a hipertensão arterial. Ao todo, serão realizadas 18 atividades distribuídas em 12 unidades, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer a prevenção de doenças crônicas.

A programação do "Abril Azul" contempla palestras, orientações às famílias, aferição de pressão arterial, atividades educativas e ações conduzidas por equipes multidisciplinares. A primeira atividade ocorre na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, com orientações sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Já a última está prevista para 30 de abril (quinta-feira), na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, com foco na prevenção e combate à hipertensão arterial, incluindo aferição de pressão e auriculoterapia.

As ações serão realizadas nas 12 unidades: Recanto São José, Vila Amorim, Jardim Ikeda, Jardim Brasil, Vila Fátima, Jardim Europa, Jardim do Lago, Jardim Maitê, Miguel Badra Baixo, Jardim Revista, Jardim Suzanópolis e Jardim São José. A lista de postos e endereços pode ser consultada no link https://bit.ly/postossuzano.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou a importância das atividades para o reforço do atendimento preventivo. “Essas ações são fundamentais para ampliar o conhecimento da população, incentivar o diagnóstico precoce do autismo e reforçar a prevenção de doenças cardiovasculares. Nosso objetivo é levar informação e cuidado para mais perto das famílias, fortalecendo a atenção básica e promovendo qualidade de vida”, afirmou.

Programação das ações

• 09/04 - 9 horas
USF Jardim São José
Palestra e orientações sobre conscientização do autismo

• 09/04 - 9 horas
USF Vila Fátima
Grupo com orientações sobre hipertensão

• 09/04 - 10 horas
USF Jardim Suzanópolis
Palestra e orientações sobre conscientização do autismo

• 13/04 - 8h30
USF Vila Fátima
Palestra sobre conscientização do autismo

• 13/04 - 9 horas
USF Jardim Maitê
Ação de prevenção à hipertensão e orientações de saúde

• 14/04 - 10 horas
USF Jardim Europa
Palestra sobre conscientização do autismo

• 16/04 - 9 horas
USF Vila Fátima
Grupo com orientações sobre hipertensão

• 22/04 - 8 horas
USF Jardim Maitê
Ação de conscientização sobre autismo

• 22/04 - 9 horas
USF Miguel Badra Baixo
Palestra sobre prevenção da hipertensão

• 23/04 - 9 horas
USF Jardim Brasil
Palestra sobre conscientização do autismo

• 23/04 - 9 horas
USF Vila Fátima
Grupo com orientações sobre hipertensão

• 24/04 - 8h30
USF Jardim Ikeda
Palestra sobre prevenção da hipertensão

• 24/04 - 9 horas
USF Vila Amorim
Palestra sobre conscientização do autismo

• 24/04 - 9h30
USF Jardim do Lago
Palestra sobre conscientização do autismo

• 24/04 - 14 horas
USF Jardim Revista
Palestra sobre conscientização do autismo

• 27/04 - 9h30
Recanto São José
Conscientização sobre autismo e hipertensão

• 29/04 - 8h30
USF Jardim Revista
Palestra sobre prevenção da hipertensão

• 30/04 - 9 horas
USF Jardim São José
Prevenção da hipertensão com aferição e orientações

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