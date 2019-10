Unidades do Cras têm 500 vagas em oficinas de capacitação

Estão abertas as inscrições para 500 vagas em oficinas voltadas à empregabilidade promovidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, em parceria com o Sistema Único da Assistência Social (Suas). Os cursos de qualificação são gratuitos e ocorrerão nas cinco unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) espalhadas pelo município.

As aulas serão semanais, com duração de até três horas, e acontecerão durante o período de um mês. As capacitações ocorrerão por meio do Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas – Trabalho), que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social. No total, cada uma das cinco unidades contará com uma turma no período da manhã e outra à tarde, com 25 vagas cada, totalizando 50 por Cras. Ao todo, serão abertas 250 oportunidades em novembro e 250 em dezembro.

As oficinas irão abordar temas com o objetivo de desenvolver habilidades e orientações, como identidade e conceito de trabalho, postura profissional e conduta ética, liderança e atuação em equipe, planejamento, empreendedorismo, economia solidária, cooperativismo e como proceder em processos seletivos, desde a elaboração de currículo até entrevistas e dinâmicas de grupo.

Inscrições

Para participar, os interessados, entre 14 e 59 anos, devem comparecer a uma unidade do Cras próxima de sua residência com o documento de identidade com foto e o Número de Identificação Social (NIS), que é fornecido pela inscrição no Cadastro Único do governo federal. Todas as pessoas que estão cadastradas em programas como Bolsa Família, Renda Cidadã, Benefício de Prestação Continuada, Passe Livre e Serviços da Assistência Social terão prioridade.

As equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vêm trabalhando junto à comunidade para identificar e sensibilizar os usuários do Suas sobre a importância da adesão ao programa Acessuas. “Além das oficinas, serão realizadas palestras, visitas a fábricas e demais espaços relacionados ao mundo do trabalho, sobre o acesso a oportunidades e monitoramento do percurso dos usuários. Como parte da Política Nacional da Assistência Social, estamos sempre trabalhando para que a população em situação de vulnerabilidade social não esteja apenas guarnecida a curto, mas também a médio e longo prazos, permitindo seu ingresso no mercado de trabalho”, explicou o chefe da pasta, Murilo Inocencio.

Endereços e telefones das unidades do Cras

• Cras Boa Vista: Avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc/ Telefone: (11) 4749-4325

• Cras Casa Branca: Rua Maria Clara Taváres, 125 – Parque Residencial Casa Branca/ Telefone: (11) 4759-4864

• Cras Centro: Rua Portugal Freixo, 280 – Centro/ Telefone: (11) 4744-5500

• Cras Gardênia: Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul/ Telefone: (11) 4751-4377

• Cras Palmeiras: Rua Sebastião Moreira, 198 – Parque Palmeiras/ Telefone: (11) 4743-9730