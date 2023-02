Unipiaget começa ano letivo com turmas confirmadas em todos os cursos

Recentemente reconhecido como Centro Universitário, o Unipiaget, em Suzano, traz muitas novidades para este primeiro semestre: já está confirmada a abertura de novas turmas dos recém lançados cursos de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Marketing e Engenharia de Produção. Além disso, os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de RH, Logística, Direito, Estética e Cosmética, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Pedagogia e Engenharia Civil, também estão com turmas confirmadas.

Na próxima segunda-feira (13), os veteranos do Unipiaget irão recepcionar os calouros para início das atividades do primeiro semestre de 2023, mas ainda dá tempo de se matricular. Para isso o interessado deve acessar o site www.unipiaget.edu.br ou entrar em contato com a Central do Vestibular UNIPIAGET pelo telefone ou whatsapp (11) 4746-7093. Quem preferir poderá ainda ir diretamente ao Campus que fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador - Suzano, de segunda a sexta das 10h às 20h.

De acordo com o reitor Marcus Rodrigues, o principal diferencial do Unipiaget são as aulas 100% presenciais e a estrutura concebida exclusivamente para o Ensino Superior. "Tudo foi planejado e construído para proporcionar a melhor experiência de aprendizado aos alunos. Os alunos aprendem e aplicam tudo o que viram em nossos modernos laboratórios", destaca.

Também é importante destacar as características do seu corpo docente. Como centro universitário, o percentual mínimo de mestres e doutores deve ser de 33%. Contudo, desde a sua instalação, a instituição sempre contou com índices acima do mínimo exigido. Atualmente, mais de 65% do corpo docente é formado por mestres e doutores. "É necessário que os suzanenses saibam que na nossa cidade temos uma instituição de ensino superior de excelência e reconhecida internacionalmente", ressalta o reitor, Marcus Rodrigues.

OUTRAS NOVIDADES

Além da ampliação do estacionamento, que passa a ter mais de 110 vagas entre carros, motos, vagas para PCD e idosos, iniciaremos em breve nossos cursos de PÓS-GRADUAÇÃO também 100% presenciais. Este ano ainda planejamos o início da construção do quarto prédio, que deverá receber os alunos em 2024, além de uma série de melhorias e ampliações das atividades", detalha o reitor.