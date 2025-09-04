Unipiaget é homenageado pela Câmara de Suzano pela inauguração da sua Clínica-Escola de Psicologia

O Unipiaget recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Suzano pela inauguração da sua Clínica-Escola de Psicologia, um marco acadêmico e social que une ensino de qualidade, prática profissional e responsabilidade comunitária.

A moção de aplausos apresentada pelo vereador Jaime Siunte, ressalta que a criação da Clínica-Escola representa um avanço significativo para a formação dos futuros psicólogos e, ao mesmo tempo, uma contribuição concreta para a saúde mental da população, com atendimentos gratuitos e acessíveis.

Durante o uso da tribuna, Siunte destacou que Suzano tem a única instituição de ensino superior com nota máxima no MEC, o que só destaca sua excelência no projeto pedagógico, infraestrutura e corpo docente. “O Unipiaget também é por três anos consecutivos o melhor da região. Eu tenho orgulho de ser suzanense e ter esta instituição aqui, que tem aulas práticas desde de início dos cursos e forte inserção comunitária, por meio de atividades culturais, solidárias e científicas. Essa moção parabeniza o Unipiaget pela inauguração da sua Clínica-Escola de Psicologia, iniciativa de notável relevância social e acadêmica. Este é também um gesto de responsabilidade social”, ressaltou.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia, Profº. Dr. Luís Sérgio Sardinha, a iniciativa chega em um momento decisivo. “A demanda por saúde mental é cada vez maior, e nossa Clínica-Escola é uma resposta concreta a essa necessidade. Além de preparar os alunos para a prática profissional, iremos oferecer um serviço gratuito e acessível que contribua para o bem-estar da comunidade”, afirma.

O documento aprovado no Legislativo também cumprimenta o reitor, Profº. Dr. Marcus Rodrigues, a pró-reitora, Profª. Me. Poliana Lima, os docentes, alunos e colaboradores que participaram da concretização do projeto, reforçando o papel do Unipiaget como agente transformador em Suzano e região.

Para o reitor do Unipiaget, Profº. Dr. Marcus Rodrigues, receber esta homenagem da Câmara Municipal de Suzano é motivo de grande orgulho para toda a comunidade acadêmica do Unipiaget. “A clínica é resultado de muito trabalho coletivo, envolvendo professores, alunos e colaboradores que acreditam na educação como instrumento de transformação social. Este reconhecimento reforça nosso compromisso em formar profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, oferecer à população um serviço gratuito e humanizado de cuidado com a saúde mental”, finalizou.