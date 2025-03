Unipiaget entrega bolsas integrais a estudantes em parceria com a Prefeitura de Suzano

Na noite desta segunda-feira (17/03), o Centro Universitário Piaget realizou a cerimônia de entrega de bolsas de estudos integrais em parceria com a Prefeitura de Suzano. Ao todo, 14 estudantes dos cursos de Estética, Administração, Psicologia, Enfermagem, Logística, Pedagogia, Educação Física, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fisioterapia, Ciências Contábeis e Direito foram contemplados com o benefício.

O evento ocorreu no auditório do Unipiaget e contou com a presença do reitor da instituição, Marcus Rodrigues, da pró-reitora acadêmica, Poliana Lima, do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Deborah Raffoul, da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, e da representante da Comissão de Bolsas, Mercia de Lourdes Benedicto. Também estiveram presentes secretários, vereadores, docentes, alunos e seus familiares.

Durante a cerimônia, Mercia de Lourdes destacou a importância do comprometimento dos alunos com seus estudos. “Separei uma frase aos bolsistas: que vocês se esforcem, não percam datas, não percam notas. Cada esforço e dedicação renderão frutos. Continuem trilhando esse caminho com muita determinação. Parabéns e sucesso”, destacou.

A secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães, por sua vez, reforçou o impacto da parceria na formação dos estudantes. “Aqui se produz conhecimento e respiramos o futuro. Isso reforça o compromisso de investir para fortalecer a educação. Que vocês tenham muito sucesso e aproveitem as oportunidades”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também compartilhou sua experiência pessoal como ex-bolsista em uma instituição de ensino. “Este é um momento de muito orgulho. Hoje estamos entregando 14 bolsas, e eu sei da responsabilidade que isso carrega. Eu mesmo tive a oportunidade de ser aluno bolsista e sei o quanto isso pode mudar uma vida. Vocês estão aqui hoje graças ao esforço de cada um. O conhecimento e a sabedoria são eternos”, frisou.

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, também fez uso da palavra. Ele ressaltou o alcance do programa de bolsas. “Já são 86 bolsistas no total, e mais de 1.500 alunos já se formaram aqui. Só tenho a parabenizar o Unipiaget pelo trabalho. A Câmara está de portas abertas a todos vocês. Aproveitem muito, porque aprendizado ninguém tira”.

Foi a pró-reitora acadêmica, Poliana Lima, quem explicou as regras que devem ser seguidas pelos estudantes para manterem o benefício. Ela ressaltou ainda a importância de ter responsabilidade com este compromisso, e para finalizar, desejou: “Sejam muito felizes e tenham sucesso”.

Para o reitor do Unipiaget, Marcus Rodrigues, a entrega das bolsas é motivo de festa. “Este é um momento que gostamos muito. Só não gostamos mais do que a formatura. Para que possamos celebrar essa conquista, é importante ter amigos e parceiros. Agradeço às autoridades presentes e desejo que vocês bolsistas aproveitem ao máximo essa oportunidade, que representa um investimento de aproximadamente R$ 50 mil em cada um, dependendo do curso. Sejam bons alunos. O conhecimento é algo que ninguém tira da gente”, destacou.

Uma das bolsistas é Bethânia Paduan Fernandes, de 39 anos, que vai estudar Direito no período noturno. Ela destacou que faltam palavras para descrever tamanha gratidão. “Iniciei sem condições, fiquei apertada para pagar a matrícula e no primeiro mês ganhei a bolsa. Agradeço a Deus, a prefeitura de Suzano e ao Unipiaget pelo trabalho maravilhoso que fazem para as pessoas com poucas condições financeiras”, ressaltou.

A gratuidade no ensino é garantida em razão de uma parceria entre a administração municipal e o Unipiaget, que estabelece uma contrapartida cumprida pela instituição por conta da cessão da área onde foi construída toda a estrutura de ensino.

O prazo máximo de duração da concessão do benefício será correspondente ao número de anos ou semestres de duração regular do curso para o qual o bolsista se encontra matriculado. As bolsas são ofertadas a estudantes que comprovem baixa renda e serão renováveis semestralmente mediante matrícula em todas as disciplinas referidas na matriz curricular de cada período, com a apresentação dos documentos referentes ao benefício. Para manutenção das bolsas, os alunos não podem omitir ou prestar informações inverídicas de que trata o edital de bolsas, não podem ultrapassar o prazo máximo para conclusão do curso de graduação e não podem deixar de realizar a renovação da matrícula no período estipulado, entre outras exigências.