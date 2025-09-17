Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 17 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Unipiaget entrega bolsas integrais a novos alunos de Suzano

Cerimônia marca a concessão de bolsas de estudo 100% gratuitas, fruto da parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Centro Universitário

17 setembro 2025 - 13h36Por da Reportagem Local
Unipiaget entrega bolsas integrais a novos alunos de SuzanoUnipiaget entrega bolsas integrais a novos alunos de Suzano - (Foto: Divulgação)

Na noite de terça-feira, 16 de setembro, o auditório do Centro Universitário Piaget recebeu a cerimônia de entrega de bolsas de estudo integrais referentes ao segundo semestre de 2025. Os nove estudantes contemplados passam a cursar gratuitamente a graduação escolhida até a conclusão do curso, desde que cumpram as normas estabelecidas em contrato.

As bolsas são fruto da parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Unipiaget, reafirmando o compromisso de garantir oportunidades a jovens de baixa renda do município. Com os novos beneficiados, a instituição soma 88 bolsistas ativos neste programa. Cada bolsa equivale, em média, a R$ 50 mil, representando um investimento social significativo.

Autoridades presentes

Participaram da solenidade o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues; a pró-reitora acadêmica, Profa. Poliana Lima; o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o ex-prefeito e atual secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio; o presidente da Câmara, Arthur Takayama, além de vereadores, secretários, colaboradores, alunos, familiares e comunidade.

Falas de destaque

O reitor Marcus Rodrigues ressaltou: “Parabéns por esta conquista. A partir da divulgação deste resultado, a única preocupação que vocês terão é de serem bons alunos, tirarem boas notas e não reprovarem. Esta bolsa representa o início de uma jornada. Acreditamos na transformação do nosso bairro, da nossa cidade e depois do nosso estado por meio da educação”.

O presidente da Câmara, Arthur Takayama, reforçou: “O aprendizado ninguém tira. Se empenhem, não faltem às aulas e tenham compromisso para não perderem esta bolsa.”

A secretária de Educação, Renata Priscila, acrescentou: “É muito gratificante participar deste processo e contribuir para que vocês iniciem uma trajetória acadêmica. Ao final do curso, haverá uma mudança significativa em suas vidas e perspectivas de futuro.”

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, destacou a importância da parceria. “São quase R$ 1 milhão concedidos em bolsas anualmente pelo Unipiaget para Suzano, o que enobrece a educação e gera oportunidade para quem é da cidade.”

Já Rodrigo Ashiuchi enfatizou o impacto pessoal da conquista. “Agarrem esta oportunidade com unhas e dentes. Espero que daqui a quatro ou cinco anos possamos celebrar a formatura de vocês”.

Entre os bolsistas, a estudante de Nutrição Ieda Santos Neves Benedito, 42 anos, resumiu o sentimento coletivo. “Esta conquista é a realização de um sonho. Se não fosse a bolsa, eu não conseguiria estudar agora. Graças a Deus vou poder realizar esse sonho e melhorar a vida da minha família”.

 

Sobre as bolsas

As bolsas integrais são válidas até a conclusão do curso, condicionadas ao cumprimento dos requisitos previstos em edital: aprovação em todas as disciplinas, frequência mínima, renovação regular da matrícula e comprovação periódica da condição socioeconômica.

Mais informações: www.unipiaget.edu.br/bolsas-e-descontos/bolsas-integrais

Deixe seu Comentário

Leia Também

"Grafias da Dança" chega a sua terceira edição com concurso oficinas gratuitas e prêmios em dinheiro
Cidades

"Grafias da Dança" chega a sua terceira edição com concurso oficinas gratuitas e prêmios em dinheiro

Ligações de água beneficiam 996 moradores do Jardim Brasil II
Cidades

Ligações de água beneficiam 996 moradores do Jardim Brasil II

Suzano é objeto de estudos de pesquisa da cultura nipo-brasileira
Cidades

Suzano é objeto de estudos de pesquisa da cultura nipo-brasileira

Em reta final de obra, Fatec de Suzano aparece como opção para vestibular 2026
Cidades

Em reta final de obra, Fatec de Suzano aparece como opção para vestibular 2026

Parceria entre prefeitura e governo estadual garante curso básico de Libras
Cidades

Parceria entre prefeitura e governo estadual garante curso básico de Libras

Obra de prolongamento na avenida Roberto Simonsen entra em sua fase final
Cidades

Obra de prolongamento na avenida Roberto Simonsen entra em sua fase final