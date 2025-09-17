Unipiaget entrega bolsas integrais a novos alunos de Suzano

Na noite de terça-feira, 16 de setembro, o auditório do Centro Universitário Piaget recebeu a cerimônia de entrega de bolsas de estudo integrais referentes ao segundo semestre de 2025. Os nove estudantes contemplados passam a cursar gratuitamente a graduação escolhida até a conclusão do curso, desde que cumpram as normas estabelecidas em contrato.

As bolsas são fruto da parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Unipiaget, reafirmando o compromisso de garantir oportunidades a jovens de baixa renda do município. Com os novos beneficiados, a instituição soma 88 bolsistas ativos neste programa. Cada bolsa equivale, em média, a R$ 50 mil, representando um investimento social significativo.

Autoridades presentes

Participaram da solenidade o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues; a pró-reitora acadêmica, Profa. Poliana Lima; o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o ex-prefeito e atual secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio; o presidente da Câmara, Arthur Takayama, além de vereadores, secretários, colaboradores, alunos, familiares e comunidade.

Falas de destaque

O reitor Marcus Rodrigues ressaltou: “Parabéns por esta conquista. A partir da divulgação deste resultado, a única preocupação que vocês terão é de serem bons alunos, tirarem boas notas e não reprovarem. Esta bolsa representa o início de uma jornada. Acreditamos na transformação do nosso bairro, da nossa cidade e depois do nosso estado por meio da educação”.

O presidente da Câmara, Arthur Takayama, reforçou: “O aprendizado ninguém tira. Se empenhem, não faltem às aulas e tenham compromisso para não perderem esta bolsa.”

A secretária de Educação, Renata Priscila, acrescentou: “É muito gratificante participar deste processo e contribuir para que vocês iniciem uma trajetória acadêmica. Ao final do curso, haverá uma mudança significativa em suas vidas e perspectivas de futuro.”

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, destacou a importância da parceria. “São quase R$ 1 milhão concedidos em bolsas anualmente pelo Unipiaget para Suzano, o que enobrece a educação e gera oportunidade para quem é da cidade.”

Já Rodrigo Ashiuchi enfatizou o impacto pessoal da conquista. “Agarrem esta oportunidade com unhas e dentes. Espero que daqui a quatro ou cinco anos possamos celebrar a formatura de vocês”.

Entre os bolsistas, a estudante de Nutrição Ieda Santos Neves Benedito, 42 anos, resumiu o sentimento coletivo. “Esta conquista é a realização de um sonho. Se não fosse a bolsa, eu não conseguiria estudar agora. Graças a Deus vou poder realizar esse sonho e melhorar a vida da minha família”.

Sobre as bolsas

As bolsas integrais são válidas até a conclusão do curso, condicionadas ao cumprimento dos requisitos previstos em edital: aprovação em todas as disciplinas, frequência mínima, renovação regular da matrícula e comprovação periódica da condição socioeconômica.

Mais informações: www.unipiaget.edu.br/bolsas-e-descontos/bolsas-integrais