Unipiaget participa do 1º Fórum Regional da Juventude em Suzano

O Unipiaget marcou presença no 1º Fórum Regional da Juventude, em Suzano, reforçando seu papel ativo na construção de políticas públicas voltadas aos jovens do Alto Tietê. O encontro reuniu autoridades estaduais, entre elas o secretário do Verde e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi e o coordenador da Juventude da Secretaria de Estado da Justiça e presidente do CE Juventude, Juliano Borges. O presidente do COMJUVE de Suzano, André Luis Bom Fim.

O Centro Universitário foi representado pela pró-reitora acadêmica, Profª. Poliana Lima. Segundo ela, o engajamento dos estudantes do Unipiaget evidencia o impacto da instituição na formação cidadã. “A presença ativa dos nossos alunos no COMJUVE confirma o compromisso do Unipiaget com a construção de políticas que valorizam os jovens e projetam o futuro da região.”

O Unipiaget também integra o Conselho Municipal da Juventude de Suzano (COMJUVE), por meio das estudantes Heloísa de Souza, aluna de Direito e vice-presidente do conselho, e Lucineide Duarte, aluna de Psicologia e conselheira suplente. Para Heloísa, “O 1º Fórum da Juventude Regional deixou claro que, quando unimos força, propósito e responsabilidade, abrimos caminhos para uma juventude mais preparada, participativa e consciente do seu papel na sociedade. Este foi apenas o começo, e seguimos firmes, construindo juntos um futuro melhor.”