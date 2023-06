Unipiaget participa do Dia do Desafio

Neste dia 31 de maio, acontece a 29ª edição do Dia do Desafio, campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas realizada por instituições públicas e privadas em 14 países da América Latina.

Esta edição busca enfatizar a campanha como uma ferramenta efetiva para sensibilizar gestores públicos e instituições a desenvolverem projetos comunitários com foco em esportes, atividades físicas e mobilidade urbana, utilizando conteúdos relacionados ao conceito de urbanismo tático, uma metodologia global de estímulo a ocupação de espaços urbanos voltados para as pessoas.

No Unipiaget o Dia do Desafio tem atividades ao longo do dia. “Nossa ação está sendo realizada a partir da ocupação de diferentes espaços com atividades integradoras, esportivas, apresentações de ginástica e muita atividade física”, explicou o professor de Educação Física, Bruno Allan Teixeira da Silva.

PROGRAMAÇÃO:

7:30 às 09:00

Vivência com o trampolim acrobático

Local: Sala de Práticas corporais.

7:30 às 9:00

Vivência GINÁSTICA PARA TODOS E EXPRESSÃO CORPORAL

Prof. Me. Bruno Allan

Apresentação de Ginástica Rítmica

Emily Sakamoto

aluna do unipiaget e Atleta do Suzano Futebol Clube

Local: Sala de Práticas corporais

jOGOS E bRINCADEIRAS DE RUA

lOCAL: Pátio do Centro Universitário Piaget

ViVÊNCIA de slackline e skate

Local: Quadra Esportivas

09:00 às 09:30

palestra sobre o dia do desafio:

muito mais que um dia

17:30 às 19:00

Jogos e Brincadeiras de Rua

Local: Pátio do Centro Universitário Piaget

Slackline

Local: Quadra Esportiva

Skate

Local: Quadra Esportiva

20:00 às 20:30

Dance Piaget

Local: Pátio do Centro Universitário Piaget

Slackline

Local: Quadra Esportiva

Jogos e brincadeiras

Local: Pátio do Centro Universitário Piaget