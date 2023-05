Unipiaget realiza plantão do Imposto de Renda para atender população

Nos próximos dias, 13 e 20 de maio (dois sábados) estudantes do Curso de Ciências Contábeis (3º, 7º e 8º semestres) do Unipiaget, supervisionados por professores, estarão na biblioteca do Centro Universitário, das 9h às 14h, para atender a população que queira fazer a declaração de imposto de renda. O documento deve ser enviado à Receita Federal até 31 de maio.

Podem ser atendidas pessoas de Suzano, com rendimentos anuais de R$60.000,00 que receberam até R$5.000,00 por mês de salário bruto. Estas ações ocorrem nos dias 13 e 20 de maio, das 9 às 14h, na Unipiaget, localizada na Avenida Mogi das Cruzes, 1001 Jardim Imperador, Suzano.

Segundo o coordenador do curso de Ciências Contábeis do Unipiaget, Rodolfo Vieira. “Esta ação possibilita que nossos alunos exercitem umas das várias atividades do dia a dia de um contador. Além disso, também auxilia a comunidade na hora de fazer a declaração do imposto de renda para ficarem livres de algum tipo de problema com a Receita Federal ou até mesmo terem o “bloqueio” do CPF”, destaca.

DÚVIDAS

Quem precisa fazer o imposto de renda?

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis;

Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; isso inclui o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), seguro-desemprego, doações, heranças e PLR; teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do IR; realizou operações na bolsa de valores e vendeu acima de R$ 40 mil ou teve ganho de capital acima do limite de isenção; tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2022; teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50.

Prazo para entrega da declaração?

A data limite para enviar a declaração vai até o fim deste mês, em 31 de maio.

