Univesp abre inscrições para vestibular na próxima segunda-feira

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre as inscrições para o vestibular de ensino superior do segundo semestre de 2023 a partir desta segunda-feira (6/02). Os cadastros para realização das provas da instituição, que conta com um polo em Suzano por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), devem ser feitos pelo site vestibular.univesp.br até as 23h59 do dia 30 de março.

A prova classificará 150 estudantes obrigatoriamente formados no ensino médio para nove cursos oferecidos, independentemente da idade do estudante. Os candidatos terão de preencher a ficha de inscrição ao responder o questionário socioeconômico, indicando CPF, dados pessoais e, se desejarem, recorrer às edições de 2020, 2021 e 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para que estes resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final do vestibular. Por fim, é preciso pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 51,75 para efetivar a inscrição. Aos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), é possível ter isenção no pagamento caso os dados sejam preenchidos até 23h59 desta quinta-feira (09/02).

Os estudantes podem optar por concorrer às vagas de três diferentes eixos de atuação, sendo estes licenciatura, na qual é possível optar entre os cursos de letras, matemática e pedagogia; computação, direcionados para ciência de dados, engenharia da computação ou tecnologia da informação (T.I.); e negócios e produção, dividida entre administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais.

A prova, que reúne questões objetivas e uma redação, será realizada no dia 28 de maio, às 13 horas, ainda sem local definido. A formação será a distância, utilizando a plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas diversas. No caso dos suzanenses, o Saspe oferece salas com computadores exclusivos para este uso.

A dirigente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que são oferecidos computadores e estrutura para aqueles que não puderem assistir às aulas em seu próprio equipamento.