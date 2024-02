Univesp de Suzano abre inscrições para vestibular nesta terça-feira

O polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abrirá as inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2024 nesta terça-feira (06/02), às 15 horas. Os interessados devem efetuar os cadastros por meio do site vestibular.univesp.br até as 21 horas de 8 de abril.

O processo seletivo visa selecionar 135 estudantes que concluíram o ensino médio para nove cursos. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição com dados pessoais como o CPF e responder ao questionário socioeconômico. Também há a opção de incluir resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 a 2023 na nota final. A inscrição é efetivada com o pagamento da taxa de R$ 52, os inscritos no Cadastro Único podem solicitar isenção da taxa até dia 16 de fevereiro.

Os estudantes têm a possibilidade de escolher entre três eixos de atuação para concorrer às vagas; Licenciatura, com cursos como Letras, Matemática e Pedagogia; Computação, abrangendo Ciência de Dados, Engenharia da Computação ou Tecnologia da Informação (TI); e Negócios e Produção, com alternativas em Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A prova, composta por questões objetivas e uma redação, está agendada para 26 de maio, às 13 horas, com os locais a serem divulgados. As aulas terão início no final de julho de 2024 e serão conduzidas à distância por meio da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os estudantes realizarão diversas atividades acadêmicas por intermédio deste ambiente, e para os residentes em Suzano, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) disponibiliza salas equipadas com computadores exclusivos para esse propósito.

A divulgação do gabarito oficial está programada para 27 de maio, a partir das 15 horas, no site do vestibular. Já os resultados oficiais e a primeira chamada serão publicados no dia 25 de junho.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou o apoio oferecido e a parceria com a Univesp “Estão sendo disponibilizados computadores e infraestruturas para aqueles que não têm acesso ou equipamentos para assistir às aulas, já a parceria com a Univesp é para proporcionar oportunidades acessíveis de formação e conhecimento aos munícipes, tudo de forma gratuita”, concluiu Larissa.