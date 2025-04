Univesp em Suzano recebe 404 inscrições para o vestibular 2025

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) registrou um total de 404 inscrições para o vestibular 2025 no polo de Suzano. O processo seletivo oferece 150 vagas, distribuídas em três eixos de formação: Computação, Licenciatura e Negócios e Produção. A aplicação da prova objetiva e de redação está agendada para 18 de maio, às 13 horas. Por sua vez, os locais oficiais de testes serão divulgados em 9 de maio, a partir das 10 horas.

O eixo de Computação foi o que recebeu o maior número de interessados, com 137 inscritos (33,9%). Em seguida, aparecem os cursos de Licenciatura, com 134 cadastros (33,1%), e o eixo de Negócios e Produção, com 133 candidatos (32,9%). Cada segmento conta com 50 vagas disponíveis, totalizando as 150 oportunidades que serão disputadas na avaliação. A lista com os locais será divulgada no site da Vunesp (http://vestibular.univesp.br). Outras informações sobre o vestibular também poderão ser acessadas por meio da página virtual.

O polo suzanense da Univesp oferece infraestrutura de apoio aos alunos que não possuem acesso a equipamentos ou internet em casa. As aulas são conduzidas por meio da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com suporte presencial garantido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que disponibiliza salas com computadores na sede do órgão, localizada na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro da cidade.

De acordo com a dirigente do Saspe, Déborah Raffoul Ishi, o alto número de inscritos demonstra a relevância do ensino superior gratuito e acessível para a população. “Junto à Univesp, buscamos garantir uma oportunidade única e acessível de formação, conhecimento e preparo para o mercado de trabalho, tudo isso de maneira gratuita por meio de um ensino qualificado que é ofertado aos alunos da nossa cidade”, destacou.

Cursos

Os cursos oferecidos estão organizados da seguinte forma: o eixo de Licenciatura contempla as graduações em Letras, Matemática e Pedagogia; o eixo de Computação abrange os cursos de Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação; e o eixo de Negócios e Produção oferece formação em Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Além da prova tradicional, os candidatos puderam optar por utilizar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2022, 2023 e 2024 para compor a nota final da etapa objetiva. O vestibular também adota o Sistema de Pontuação Acrescida, que beneficia candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), bem como estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas.

O prefeito Pedro Ishi também destacou a importância do polo da Univesp no município e os impactos positivos para novos profissionais. “A formação proporcionada pelos cursos que são disponibilizados pela instituição contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, pois garante a graduação em segmentos que são altamente requisitados pelas empresas. O processo garantirá a entrada de mais 150 jovens no ensino superior para que, em breve, possam estar se especializando nas suas áreas de interesse”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

O gabarito oficial da prova será publicado em 19 de maio, a partir das 15 horas. A divulgação do resultado com a primeira chamada está prevista para 24 de junho, também às 15 horas. O início das aulas está programado para o final de julho. As informações completas sobre o processo seletivo, incluindo confirmação da inscrição, orientações e suporte ao candidato, estão disponíveis no site.