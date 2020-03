Univesp inicia aulas dos eixos de Licenciatura e de Computação

As aulas dos eixos de Licenciatura e de Computação, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), tiveram início na última semana em Suzano. Pelo menos 50 estudantes participaram do evento inaugural, realizado no polo da instituição, que fica nas dependências do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no centro.

A dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, foi participar das atividades. “O conhecimento nunca é demais e, por isso, fico muito feliz de estar na coordenação da Univesp de Suzano. Uma instituição séria, que oferece graduação gratuita e com certificação reconhecida nacionalmente. Parabéns aos alunos que estão dando mais um passo em sua jornada rumo ao sucesso”, concluiu.