Univesp inicia aulas na próxima segunda-feira com quatro cursos

O ano letivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) começa na próxima segunda-feira (26), em Suzano. O polo de Suzano concentra quatro cursos de nível superior, com 50 vagas em cada um deles: Pedagogia, Tecnólogo em Gestão Pública, Engenharia de Produção e Engenharia da Computação. Na próxima semana haverá aulas inaugurais às 19 horas.

Na segunda-feira será para os alunos de Pedagogia, na quarta-feira (28) para os estudantes de Engenharia de Produção e de Engenharia da Produção e na sexta-feira (02/03) para os de Tecnólogo em Gestão Pública. Atualmente, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está realizando as matrículas dos candidatos que prestaram o vestibular e estão sendo convocados em segunda chamada.

A previsão é de que na próxima quarta-feira (28) seja divulgada a lista da terceira chamada. Mais informações a respeito podem ser obtidas no site da Fundação Vunesp, que realizou o processo seletivo, em www.vunesp.com.br/uvsp170, ou no Saspe, pelo telefone (11) 4743-1600. Há alunos não só de Suzano e Alto Tietê, mas também de cidades como Diadema, São Bernardo do Campo e São Paulo.

Ontem, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, e a primeira-dama Larissa Ashiuchi, apresentaram as instalações do polo da Univesp ao deputado federal Marcio Alvino e ao deputado estadual André do Prado.

A visita ocorreu na sede do Saspe, onde as aulas presenciais da instituição serão realizadas.

O parlamentar estadual é um dos responsáveis por garantir o serviço de ensino público à distância na cidade, bem como em outros municípios do Alto Tietê.

Durante a visita, os deputados ficaram muito satisfeitos com a estrutura colocada à disposição pela Prefeitura de Suzano para os futuros estudantes do polo da Univesp. “Ficaram perfeitas as instalações. É o primeiro polo do Alto Tietê que visitamos e acredito que é um dos mais bem montados”, comentou André do Prado. “Quando a estrutura disponível é desse nível, o estudante tem condições muito melhores de aprendizado”, completou Marcio Alvino.

Os últimos detalhes técnicos estavam sendo verificados, inclusive, no momento em que as autoridades passavam por lá. Mas já está tudo pronto para as atividades começarem na segunda-feira (26/02).