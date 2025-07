Univesp promove aula inaugural nesta quarta com a presença do prefeito

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) realiza nesta quarta-feira (30/07), às 19 horas, a aula inaugural para os 150 novos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), no Polo Suzano. O evento, que acontecerá no Anfiteatro Orlando Digenova (rua Benjamin Constant, 1375 - Centro), tem como objetivo recepcionar os calouros do segundo semestre de 2025, apresentar a estrutura física do local e reforçar as ferramentas de apoio à vida acadêmica.

A aula, que contará com participações do prefeito Pedro Ishi e da dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, faz parte da programação de acolhimento da universidade, que já realizou, nas últimas semanas, a Aula Magna com o comunicador Marcelo Tas e uma live de boas-vindas promovida pela própria sede da Univesp. Em Suzano, a recepção será conduzida pela equipe técnica do polo, formada pela gestora Beatriz Leite dos Santos, a orientadora Adriana Homan e a secretária Ana Paula Lima.

Durante a aula inaugural, os alunos terão contato direto com os principais recursos oferecidos pela instituição, como o Portal do Aluno, o Manual do Aluno e os canais oficiais de comunicação. A equipe do polo também se dedicará a esclarecer dúvidas e orientar os novos estudantes sobre rotinas, atividades e boas práticas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço central das atividades on-line da universidade.

Atualmente, o Polo Suzano da Univesp conta com 539 alunos ativos, distribuídos em três grandes eixos: Licenciatura, Computação e Negócios e Produção. No eixo de Licenciatura, são 188 estudantes matriculados, com 118 em Pedagogia, 26 em Matemática e 44 em Letras. Na área de Computação, são 174 alunos: 51 em Ciência de Dados, 71 em Tecnologia da Informação e 52 em Engenharia da Computação. Já no eixo de Negócios e Produção, os cursos reúnem 177 estudantes: 24 em Processos Gerenciais, 75 em Administração e 78 em Engenharia de Produção.

Para a dirigente do Saspe, a expansão da Univesp em Suzano representa um avanço estratégico na democratização do ensino superior no município.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o papel estratégico da universidade para o desenvolvimento da cidade, destacando que “a ampliação do acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade é um investimento direto no futuro dos nossos jovens e na construção de uma Suzano mais preparada e igualitária”.

O polo da Univesp de Suzano está localizado dentro do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro).