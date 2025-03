UPA completa dois anos com mais de 278 mil procedimentos efetuados

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu, no Jardim Revista (rua Guarani, 200), completa dois anos de funcionamento nesta quarta-feira (19/03) e se consolida como um dos equipamentos da Saúde mais importantes da cidade, não só pela magnitude do empreendimento como pela sua representatividade no contexto da Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Para traduzir em números a sua contribuição para a ampliação dos atendimentos na rede municipal, a UPA realizou 278.106 procedimentos durante o período, se colocando não só como uma unidade de saúde de referência na região norte, como também garantindo a descentralizando os atendimentos que antes eram feitos apenas no antigo Pronto-Socorro (PS) Municipal, na região central, e no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, na porção sul da cidade.

Nesse intervalo de tempo, a unidade efetuou 284.588 atendimentos a moradores de Suzano, sendo a maior procura por pacientes idosos de 60 a 80 anos, além de 3.628 a moradores de Mogi das Cruzes e 5.189 de Itaquaquecetuba, registrando ainda 4.826 procedimentos a pessoas que vieram de outras cidades. Com relação às demandas específicas, a unidade promoveu 227.311 acolhimentos a pacientes que buscaram atendimento clínico e 73.917 relacionados à Pediatria.

Os serviços foram viabilizados por meio de uma estrutura que conta com recepção, sala de triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. Inaugurada em 18 de março, em uma manhã de sábado, a primeira UPA de Suzano iniciou os atendimentos para casos de baixa e média complexidade na noite do dia seguinte (19/03), colocando fim a uma novela que levou mais de dez anos de espera.

O equipamento contou com um investimento de R$ 2,1 milhões e possui 1,5 mil metros quadrados. Ao todo, são 20 leitos à disposição da população, sendo dez de observação adulto masculino e feminino, cinco de observação infantil masculino e feminino, um de isolamento, um de eletrocardiograma e três na sala de emergência. No período diurno, a UPA do Jardim Revista conta com quatro clínicos, sendo três para atendimentos gerais e um na Emergência. Há ainda dois pediatras 24 horas e três clínicos no período noturno, sendo dois para ações gerais e um na Emergência.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, enalteceu o trabalho realizado pela equipe e citou o ganho que o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade teve. “A UPA se tornou fundamental para a prestação de serviços médicos em nosso município, facilitando a oferta de atendimentos com a sua enorme estrutura localizada na região norte. Este equipamento foi um marco na história de Suzano e tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”, avaliou Ferreira.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que o sistema de saúde municipal se tornou mais robusto e completo com a unidade. “Acompanhei de perto todo o processo que culminou na inauguração do empreendimento, que transformou a realidade da região norte e de toda a cidade. Pudemos implementar na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi uma expressiva descentralização dos serviços e alcançar munícipes que antes não tinham acesso tão rápido aos atendimentos proporcionados pela rede municipal”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.