UPA do Revista realiza 10,5 mil acolhimentos no 1º mês de atividades

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada no Jardim Revista, registrou 10.512 acolhimentos no seu primeiro mês de atividades. O equipamento abriu as portas à população às 19 horas do dia 19 de março (domingo) e completou quatro semanas de funcionamento na noite do último domingo (16/04). Ao todo, foram 6.104 atendimentos na área de Clínica Médica, 3.652 no setor de Pediatria e 756 relacionados à Ortopedia.

Neste período, o público que mais requisitou cuidados foi a faixa etária de até 14 anos. Crianças e adolescentes que pertencem a esse grupo somaram 3.976 atendimentos. O registo do perfil dos pacientes ainda revela que a faixa etária de 25 a 34 anos foi a segunda mais representativa dentro da demanda de atendimentos. Para essas pessoas, foram contabilizados 1.313 atendimentos nesse primeiro levantamento.

Conforme já havia sido projetado pela administração municipal, os números atestam a importância que o novo equipamento passou a ter para a região norte de Suzano. Neste mês, já foram mais de 9,3 mil atendimentos só de pacientes dessa área da cidade, o que representa 89,28% do total. Foram recebidos ainda 695 pessoas de fora do município e 430 de outras regiões de Suzano.

O equipamento fica aberto 24 horas por dia e mantém à disposição da população duas ambulâncias, uma circulante e outra reserva, 23 leitos e uma equipe formada por 12 médicos, sendo quatro pediatras (dois de dia e dois à noite), cinco emergencistas (três de dia e dois à noite), dois ortopedistas (um de dia e um à noite) e um médico horizontal. A estrutura conta com recepção, sala de triagem, consultórios, sala de medicação, sala de inalação, sala de raio-x, sala de gesso e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte.

A unidade recebeu investimento de R$ 2,1 milhões, num espaço de 1,5 mil metros quadrados. A gestão é feita pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social (OS) que coordena a operação do equipamento, envolvendo a área médica e de enfermagem, administrativo, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou que a unidade conseguiu atingir indicadores expressivos já nesse primeiro levantamento. “Os números refletiram a projeção que tínhamos feito em relação à capacidade do equipamento. Já pudemos notar a importância dessa referência em saúde para a população, que conseguiu suprir a maior parte das demandas da região norte, evitando que pacientes tenham que se deslocar para o centro da cidade. Com as observações feitas nesse primeiro momento de atividades, já estamos promovendo os ajustes que se fizeram necessários para que possamos oferecer um serviço cada vez mais aprimorado aos suzanenses”, destacou Ishi.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, afirmou que os números expressam a importância do equipamento, que representou uma conquista para Suzano. “Batalhamos desde o início da nossa gestão para entregarmos essa unidade, que já tinha virado uma lenda na cidade. Sabíamos que essa estrutura seria fundamental para a organização dos atendimentos em nosso município. Com a integração à Rede de Urgência e Emergência (RUE), o equipamento passou a dividir com o Pronto-Socorro (PS) e com o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras a demanda da nossa população. Com resolutividade no serviço, estamos melhorando o acesso aos atendimentos médicos para a população da região norte , o que representa um grande avanço para o nosso município”, avaliou Ashiuchi.