USF da Vila Fátima promove vacinação e exames de papanicolau neste sábado

A Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Gregório Bonifácio da Silva, no bairro Vila Fátima, em Palmeiras, promoverá neste sábado (27/05) uma força-tarefa para atualização da caderneta de vacinação dos moradores, além da realização de exames de papanicolau, que contribuem para a detecção precoce do câncer de colo do útero. A ação ocorrerá a partir das 8 horas e se estenderá até as 15 horas para quem for se vacinar; em relação aos exames, o horário será ampliado em mais meia-hora.

Para a imunização, o público-alvo são os moradores que estão com atraso nas dosagens ou que não possuem histórico de vacinação, ou seja, aqueles que nunca receberam o imunizante. Os interessados em atualizar o esquema vacinal devem apresentar o documento de identificação pessoal com foto, comprovante de endereço de Suzano, CPF e cartão SUS.

Em relação à coleta de papanicolau, a iniciativa busca oferecer uma oportunidade às mulheres que deixaram de realizar o exame ginecológico preventivo no último ano. Para garantir o resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais nos três dias que antedecem o exame, evitar o uso de duchas e produtos vaginais como cremes, além de não estar em período menstrual.

A USF da Vila Fátima não será a única a abrir as portas para a realização do papanicolau. A USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, também atenderá às mulheres que forem buscar o exame. O horário de funcionamento será das 8 horas às 15h30.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim, destacou a importância de estar em dia com as imunizações. “Manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para proteger não só a si mesmo, mas também a família e demais pessoas que vivem ao nosso redor. Quanto mais cedo a vacinação começar, menores serão as chances de doenças e complicações”, destacou.

Por sua vez, na visão do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a ação de vacinação busca prevenir o retorno de doenças erradicadas. “Promovemos este tipo de atividade para o bem-estar da população. Doenças como gripe, sarampo e hepatites, por exemplo, podem ser evitadas quando as vacinas estão em dia. Sempre buscamos alertar a população suzanense acerca deste compromisso. Por isso, peço a colaboração e comparecimento de todos”, disse.