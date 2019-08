USF do Jardim Europa realiza triagem noturna odontológica na próxima segunda-feira

A Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Europa vai realizar na próxima segunda-feira (12) a triagem noturna odontológica no bairro. A iniciativa tem o objetivo de orientar os moradores sobre a importância da higiene bucal, além de detectar possíveis doenças, como cárie e gengivite, ou enfermidades mais graves, tal como o câncer de boca. Caso seja preciso, o paciente é agendado para tratamento na unidade.

De acordo com a dentista da unidade Aline Cecin, para participar do processo é necessário que o morador do bairro informe, durante as visitas domiciliares diárias realizadas pelos profissionais, o interesse na consulta ao agente comunitário de saúde.

“Com isso, realizamos o agendamento das triagens. Na próxima segunda-feira, por exemplo, acolheremos os moradores do bairro que já haviam solicitado essa ‘consulta-prévia’. Já no dia 28 de agosto (quarta-feira), a unidade realizará a segunda triagem noturna do mês”, explicou a profissional.

Desde junho de 2017, o posto de saúde do Jardim Europa, localizado no número 1.608 da avenida Washington Luiz, funciona em período estendido, das 7 às 21 horas, todas as segundas e quartas-feiras. “Essa estratégia visa atender à população que, por causa do trabalho ou outros motivos, não tem a facilidade de comparecer à unidade no horário comercial, ou seja, das 7 às 17 horas”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

Guillaumon reforça ainda que a iniciativa não acarreta qualquer custo adicional à prefeitura. “Para que esse procedimento tivesse efetividade, foi preciso remanejar os profissionais do posto. Desta forma, a primeira equipe atende parte da região em um dia, enquanto a segunda atende o restante no outro. Assim, conseguimos levar um serviço de qualidade a todos de forma acessível e sem onerar os cofres públicos”, afirmou o titular da pasta.

Capacitação

Os profissionais de saúde bucal receberam nesta semana, no auditório da Faculdade Piaget, uma capacitação sobre "Tecnologias para Clínica Diária", ministrada pelo dentista e professor da Universidade São Paulo (USP), Alexander Nishida.

De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal de Suzano, Marisa Sugaya, a atividade teve como objetivo promover a reflexão dos participantes quanto à diminuição do uso de mercúrio, principalmente em materiais restauradores.

"O Brasil participou ativamente da Convenção de Minamata, no Japão, sobre o uso do mercúrio e seus potenciais riscos toxicológicos à saúde no âmbito do trabalho e no ambiente. Foi pensando nisso que promovemos essa atividade, que além de agregar mais conhecimento aos nossos funcionários, também busca melhorias em nosso dia a dia como servidores municipais", concluiu Marisa.