Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

USFs mobilizam cerca de 300 pessoas em ações de saúde durante março

Atividades abordaram prevenção da obesidade e combate à tuberculose em diversas regiões de Suzano

06 abril 2026 - 18h44Por De Suzano
Atividades abordaram prevenção da obesidade e combate à tuberculose em diversas regiões de SuzanoAtividades abordaram prevenção da obesidade e combate à tuberculose em diversas regiões de Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano mobilizaram ao menos 300 moradores durante as ações realizadas ao longo do mês de março. As atividades foram voltadas à prevenção da obesidade e ao combate à tuberculose, com orientações, palestras e atendimentos em diferentes bairros do município.

Somente nas ações relacionadas à obesidade, 229 pessoas participaram das atividades promovidas pelas equipes das unidades de saúde. Entre os destaques, a USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, registrou 41 participações, seguida pela USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, com 39, e pela USF Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra, com 33 atendimentos.

Também participaram das atividades a USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, com 29 atendimentos; a USF Recanto São José, com 23; as unidades Jardim Revista (Maria Inês Pinto dos Santos) e Jardim Ikeda (Maria José Lima Souza), com 17 participações cada; além das USFs Jardim São José (Manuel Evangelista Oliveira) e Jardim Brasil (Marcelino Maria Rodrigues), com 15 registros cada.

Além disso, as ações de intensificação do combate à tuberculose reuniram 40 participantes, reforçando as orientações sobre sintomas, diagnóstico, transmissão e importância do tratamento adequado.

As atividades ocorreram entre os dias 9 e 19 de março, com programação especial nas unidades do Jardim Suzanópolis, Jardim Maitê, Jardim Revista e Jardim Europa. A iniciativa contou com equipes multidisciplinares, agentes comunitários de saúde e estudantes, levando informação e atendimento direto à população.

A coordenadora das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), Juliana Almeida, destacou que as ações reforçaram o compromisso da Atenção Primária com a prevenção e o cuidado contínuo da população. “As atividades foram fundamentais para ampliar o acesso à informação, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o diagnóstico precoce, aproximando ainda mais as equipes de saúde da comunidade”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou a importância das ações preventivas. “Essas atividades fortalecem o cuidado na Atenção Primária e aproximam os serviços de saúde da população. Nosso objetivo é ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos saudáveis, promovendo qualidade de vida para os moradores”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em parceria com instituições, Saspe terá 15 novos cursos com 324 vagas
Oportunidade

Em parceria com instituições, Saspe terá 15 novos cursos com 324 vagas

Fundo Social intensifica trocas de ingressos para shows de aniversário de Suzano
Cidades

Fundo Social intensifica trocas de ingressos para shows de aniversário de Suzano

Casarão da Memória marca aniversário de 77 anos de Suzano com programação gratuita
Cidades

Casarão da Memória marca aniversário de 77 anos de Suzano com programação gratuita

Assistência Social de Suzano recebe selo de excelência do governo federal
Cidades

Assistência Social de Suzano recebe selo de excelência do governo federal

Clau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande público
Cidades

Clau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande público

Prefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipais
Cidades

Prefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipais