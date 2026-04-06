USFs mobilizam cerca de 300 pessoas em ações de saúde durante março

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano mobilizaram ao menos 300 moradores durante as ações realizadas ao longo do mês de março. As atividades foram voltadas à prevenção da obesidade e ao combate à tuberculose, com orientações, palestras e atendimentos em diferentes bairros do município.

Somente nas ações relacionadas à obesidade, 229 pessoas participaram das atividades promovidas pelas equipes das unidades de saúde. Entre os destaques, a USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, registrou 41 participações, seguida pela USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, com 39, e pela USF Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra, com 33 atendimentos.

Também participaram das atividades a USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, com 29 atendimentos; a USF Recanto São José, com 23; as unidades Jardim Revista (Maria Inês Pinto dos Santos) e Jardim Ikeda (Maria José Lima Souza), com 17 participações cada; além das USFs Jardim São José (Manuel Evangelista Oliveira) e Jardim Brasil (Marcelino Maria Rodrigues), com 15 registros cada.

Além disso, as ações de intensificação do combate à tuberculose reuniram 40 participantes, reforçando as orientações sobre sintomas, diagnóstico, transmissão e importância do tratamento adequado.

As atividades ocorreram entre os dias 9 e 19 de março, com programação especial nas unidades do Jardim Suzanópolis, Jardim Maitê, Jardim Revista e Jardim Europa. A iniciativa contou com equipes multidisciplinares, agentes comunitários de saúde e estudantes, levando informação e atendimento direto à população.

A coordenadora das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), Juliana Almeida, destacou que as ações reforçaram o compromisso da Atenção Primária com a prevenção e o cuidado contínuo da população. “As atividades foram fundamentais para ampliar o acesso à informação, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o diagnóstico precoce, aproximando ainda mais as equipes de saúde da comunidade”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou a importância das ações preventivas. “Essas atividades fortalecem o cuidado na Atenção Primária e aproximam os serviços de saúde da população. Nosso objetivo é ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos saudáveis, promovendo qualidade de vida para os moradores”, afirmou.