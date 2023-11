USFs realizam mais de mil procedimentos no último sábado

A Secretaria Municipal de Saúde realizou 1.185 procedimentos durante a ação especial promovida no último sábado (11/11) nas Unidades de Saúde da Família (USF) Jardim Europa; Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; e Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima. A atividade é parte da programação elaborada pela pasta para valorizar a campanha “Novembro Azul”, mês de prevenção ao câncer de próstata, e ofertou coleta do Antígeno Prostático Específico (PSA), dentre outros exames e atendimentos, como papanicolau, consultas médicas, aferição de pressão e avaliação odontológica. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, conferiram de perto as atividades.

Na USF do Jardim São José foram promovidos 540 serviços ao longo do dia. Deste total, destacam-se 66 coletas de PSA, 92 aferições de pressão, 77 consultas médicas, 19 coletas de papanicolau, 33 ações relacionadas ao tratamento de auriculoterapia, 74 aferições de glicose, 51 avaliações odontológicas e a aplicação de 30 vacinas.

Já na USF Jardim Europa, o balanço da ação contabilizou 425 procedimentos. Entre eles houve a realização de 50 exames de PSA, 106 consultas médicas, 102 de Enfermagem, 28 avaliações odontológicas, 84 testes rápidos, 26 aplicações de vacinas, além do atendimento a 11 munícipes para controle da pressão arterial e glicemia.

Por sua vez, na USF da Vila Fátima, 220 serviços foram registrados. A atividade proporcionou a oferta de 32 consultas médicas, 25 avaliações odontológicas, 38 aferições de pressão e de glicose, 36 ações para o tratamento de auriculoterapia, além de 25 coletas de exames e 12 aplicações de vacinas.

Continuam

As ações seguem no dia 25, entre 8 e 15 horas, desta vez nas USFs Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis (rua Leonor Edmee de Castro, 205); Eduardo Nakamura, que fica no Miguel Badra Baixo (rua Mário Bochetti, 680); e também na unidade Marsal Lopes Rosa (rua Professor Geremia, 456 - Vila Urupês).

Afora as USFs, Três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também funcionarão no mesmo dia e horário. São elas a José Mariano Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); a de Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137); e a Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta (rua Presbítero de Oliveira, 35). Nestes locais serão realizados atendimentos médicos agendados, palestras, coleta de exame PSA até meio-dia e vacinação.

O secretário municipal de Saúde destacou que o atendimento especial é parte da estratégia da pasta em proporcionar um atendimento mais amplo aos moradores. “Sabemos da importância das ações de prevenção ao câncer de próstata, por isso disponibilizamos essas datas a mais para que os munícipes possam realizar os exames necessários e demais serviços, que visam à preservação da saúde de nossa população”, ressaltou Ishi.

Já Ashiuchi aproveitou para parabenizar as equipes envolvidas no trabalho e convidar os moradores para a ação que está por vir. “Acompanhamos a dedicação com que os profissionais vem atendendo a todos que buscam as unidades para as consultas e avaliações. Dedicamos esse sábados a essas ações especiais para dar oportunidade aos que não podem comparecer nos dias úteis. Quem ainda não foi fazer seu exame e receber as orientações necessárias, pode marcar presença nos postos que estarão abertos, de forma especial, também no dia 25 deste mês”, frisou o prefeito.