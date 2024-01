USFs recebem ação de prevenção à gravidez na adolescência

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá uma ação de prevenção à gravidez na adolescência nesta quinta-feira (01/02), entre 8 e 17 horas, nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225); Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325); e Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75). Além das orientações sobre o tema, também será disponibilizada a aplicação do contraceptivo Implanon a 60 mulheres que já vinham sendo acompanhadas.

A oferta do dispositivo na rede municipal é um serviço pioneiro no Alto Tietê e integra um conjunto de atividades que estão sendo desenvolvidas pela pasta para marcar a “Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência”. Nas unidades, as adolescentes receberão informações sobre esse método, um tipo de contraceptivo subdérmico que libera um hormônio chamado etonogestrel a partir da aplicação de uma haste flexível de cerca de quatro centímetros, que é inserida sob a pele do braço.

As atividades serão conduzidas pela Rede Cegonha, setor responsável da Saúde pelo atendimento a esse público. Mais do que informar sobre a prevenção da gravidez, existe a necessidade de sensibilizar as pacientes sobre a importância do planejamento reprodutivo, que inclui o diagnóstico referente às infecções sexualmente transmissíveis para que seja recomendado tratamento destinado à mulher e ao bebê.

Outros aspectos ligados ao tema também serão tratados com as mulheres que estiverem na unidade. Como exemplo, a Saúde reforçará que uma adolescente grávida tem maior probabilidade de desenvolver síndromes hipertensivas, partos prematuros, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal, além de abortos provocados. Outro dado a ser debatido é a probabilidade de morte relacionada à gravidez ou no parto de uma jovem de 15 a 19 anos, que é duas vezes maior que uma mulher a partir dos 20 anos. Quando se fala em adolescentes menores de 15 anos, o risco é cinco vezes mais alto.

As mesmas orientações também foram passadas ao longo desta semana nas USFs Jardim Europa e Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, assim como na Unidade Básica de Saúde Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis.

A coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena, destacou os riscos e os impactos que uma gravidez na adolescência pode causar. “Além das mulheres estarem predispostas a maiores ocorrências de complicações, como abortamentos, diabetes gestacional, partos prematuros e depressão pós-parto, a gravidez na adolescência repercute na formação educacional das jovens, com elevado índice de abandono ou de interrupção dos estudos, refletindo-se de forma desfavorável em sua condição social e econômica. A gravidez na adolescência configura-se como grave problema sanitário e social”, enfatizou a coordenadora.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, reforçou a atenção que a pasta dedica ao tema. “Temos feito um trabalho diário para acolher essas adolescentes, pois nossa preocupação é constante com a saúde e com a qualidade de vida delas. O reforço das orientações é importante para que haja conscientização, mesmo diante de todos os tabus que envolvem o tema. Os problemas se agravam pela falta de informação, por isso, desenvolvemos ações como essa para que possa ser promovido o atendimento necessário”, definiu Ishi.