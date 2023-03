Vacina bivalente chega a pessoas de 60 anos ou mais

A Secretaria de Saúde de Suzano inicia nesta segunda-feira (06/03) a imunização das pessoas com mais de 60 anos contra variantes do novo coronavírus (Covid-19). A aplicação da vacina bivalente da Pfizer confere proteção contra cepas atualizadas, incluindo a ômicron. O atendimento estará disponível nos 24 postos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a ação representa um importante avanço no combate à doença. “Fechamos o último quadrimestre de 2022 com uma queda vertiginosa na mortalidade por Covid-19. Isso é reflexo da vacinação maciça que realizamos nos últimos dois anos, sendo referência no atendimento. Agora, reforçamos mais uma vez a importância da proteção, começando pelos idosos”.

O chefe da pasta explica que, até o momento, a imunização com vacinas monovalentes conferiu proteção apenas contra o vírus originário da pandemia. Contudo, com o surgimento de outras variantes, foi adotada a estratégia da dose de reforço com a vacina bivalente, desenvolvida com cepas do vírus original e variantes. “Contamos com a responsabilidade e a consciência de todos nesta nova etapa, evitando infecções graves e eventuais internações e óbitos pela doença”, comentou.

Para receber a dose é preciso estar com o esquema vacinal completo e apresentar documento original com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. O atendimento ocorre em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, sem a necessidade de agendamento prévio.

A aplicação da vacina bivalente no município se iniciou no final de fevereiro, atendendo moradores com 70 anos ou mais; pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, também com 12 anos ou mais. Vale ressaltar que o acolhimento a esses públicos segue na rede, concomitantemente às pessoas com mais de 60 anos.