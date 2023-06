Vacina contra meningite está disponível ao público que tem entre 15 e 19 anos

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou na última quinta-feira (25/05) a vacinação contra meningite para pessoas de 15 a 19 anos. A imunização ocorre nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), entre 8 e 16 horas. Esse público receberá a vacina meningocócica C (Mng C), em campanha que se estende até o fim do mês de julho ou enquanto durarem as doses. Os endereços dos postos de saúde podem ser encontrados por meio do link suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos.

Na terça-feira da semana passada (23/05), a aplicação contra a meningite passou a atender também professores e agentes de ensino que estão em contato direto com os alunos em sala de aula. Para eles, é necessária a comprovação de vínculo com as instituições de ensino no momento da imunização, assim como documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

A campanha ainda segue atendendo bebês de até 1 ano de forma regular; crianças com até 10 anos, 11 meses e 29 dias, que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina na idade indicada; e, de forma temporária, os trabalhadores da saúde de qualquer idade, que também passaram a ser incluídos entre os contemplados, por conta da gravidade da doença. Outro grupo que também pode se imunizar são os adolescentes de 13 e 14 anos. Para eles, está sendo oferecida a vacina meningocócica ACWY.

A diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin, afirmou que a inclusão do novo grupo de adolescentes garante proteção ao público que está propenso ao contágio pelo contato com muitas pessoas na rotina escolar. “Já está disponível a vacina para adolescentes de 13 e 14 anos e também para professores e agentes de ensino. Agora chegou a vez do público que tem entre 15 a 19 anos, justamente para garantirmos proteção a todo esse público que está diariamente nas salas de aula”, destacou Perin.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou a mobilização da pasta em oferecer a vacinação a um número cada vez maior de pessoas.