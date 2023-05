Vacina contra meningite está disponível para professores e agentes de ensino

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou, nesta terça-feira (23/05), a vacinação contra meningite para professores e agentes de ensino que estão em contato direto com os alunos em sala de aula. A imunização ocorre nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), entre 8 e 16 horas. Para este público, a vacina que está disponível é a meningocócica C (Mng C).

No momento da imunização, deverão ser apresentados documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. Para os professores e agentes de ensino, ainda haverá a necessidade de comprovação de vínculo com as instituições de ensino. Os locais de vacinação podem ser encontrados no link suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos.

A vacina contra a meningite segue atendendo crianças de até um ano de forma regular; crianças com até 10 anos, 11 meses e 29 dias, que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina na idade indicada; e, de forma temporária, os trabalhadores da Saúde de qualquer idade, que também passaram a ser incluídos entre os contemplados, por conta da gravidade e da letalidade da doença. Outro grupo que também pode se imunizar são os adolescentes de 13 e 14 anos. Para eles, será oferecida até o mês de junho a vacina meningocócica ACWY.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, afirma que a inclusão dos professores e agentes de ensino nessa campanha de imunização se deve à exposição desses profissionais a ambientes propícios para a disseminação de agentes infecciosos. “Eles ficam por muito tempo dentro de salas de aula, com muitos alunos. Devemos zelar pela proteção desses profissionais, considerando que a meningite é uma doença grave e contagiosa, capaz de provocar sequelas e até mesmo a morte”, ressaltou Landim.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, reforçou a necessidade da vacinação, não só por parte dos profissionais da Educação, mas por todos os outros públicos, de forma que se evite o aumento dos casos de meningite. “Essa é mais uma etapa importante de prevenção com a qual devemos nos atentar. Lembramos que a vacinação dos professores ocorre de forma simultânea com a das crianças e dos adolescentes. Orientamos aos pais ou responsáveis que ainda necessitem atualizar a caderneta de vacinação dos filhos com essa vacina que garantam a imunização deles contra a doença”, destacou o chefe da pasta.