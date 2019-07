Vacina contra o sarampo é ofertada diariamente em 21 postos de saúde de Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano tem à disposição doses da vacina contra o sarampo diariamente em 21 postos da cidade. A Grande São Paulo enfrenta um surto da doença e a proximidade com a capital coloca o município em estado de vigilância.

As pessoas de até 59 anos que não tomaram as duas doses da vacina devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (USF) mais próxima. O sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa, que pode se tornar grave, especialmente em crianças e adultos jovens.

“As pessoas devem apresentar a carteira de vacinação quando forem às unidades, porque a vacina é um vírus atenuado e não pode haver uma terceira dose”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Elizangela Lima.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de secreções respiratórias. Os principais sintomas são febre alta (acima de 38,5º) e manchas vermelhas pelo corpo (com início na face e atrás das orelhas), acompanhados de tosse, coriza ou conjuntivite. “Neste ano, já foram confirmados dois casos da doença em Suzano”, contou a coordenadora.

A forma mais eficaz de prevenir é a imunização. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola, (SCR) e está prevista no Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. É aplicada aos 12 meses de idade, com reforço aos 15 meses. Crianças, adolescentes e jovens adultos, de 1 e 29 anos, devem receber duas doses da vacina. Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter, pelo menos, uma dose comprovada. A vacina é contraindicada para gestantes e imunodeprimidos, como aqueles submetidos a tratamento de leucemia e pacientes com câncer.

As UBSs e USFs estão abertas para a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30. Em caso de dúvida, as pessoas podem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone 4745-2048

Veja onde encontrar vacina contra o sarampo

• UBS Miguel Badra: Rua Maria do Carmo Ligiard, 125 – Cidade Miguel Badra (4749-9501/ 4749-7272)

• UBS Palmeiras: Rua Crispim Adelino Cardoso, 157 – Recanto Feliz (4743-9025/ 4743-9578)

• UBSF Jardim Alterópolis: Rua Sete, 195 – Jardim Alterópolis (4749-1088/ 4752-3937)

• USF Recanto São José: Rua Narciso Pereira da Silva, 57 – Recanto São José (4751-2612)

• USF Jardim São José: Rua Turquia, 501 – Jardim São José (4749-3791/ 4749-2734)

• USF Jardim do Lago: Rua Cinco, 122 – Jardim do Lago (4751-4206)

• UBS Dr. André Cano Garcia: Avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista (4749-2753/ 4752-3851)

• UBS Casa Branca: Avenida Getúlio Moreira de Souza, 837 – Parque Residencial Casa Branca (4751-4560/ 4747-9659)

• UBS Maria José Lima Souza: Rua das Orquídeas, 11 – Jardim Ikeda (4748-8058/ 4742-6969)

• UBS Tabamarajoara: Rua Sebastian Rossel Garcia, 40 – Tabamarajoara (4746-2702/ 4747-8166)

• UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII: Avenida Paulo Portela, 205 – Centro (4747-8832/ 4748-4991)

• UBS José Mariano de Souza Coutinho Júnior: Rua Assembleia de Deus, 479 – Jardim Colorado (47432531/ 4746-1285)

• UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias: Rua Leonardo Mendonça, 325 – Jardim Vitória (4747-9971/ 4748-1857)

• UBS Jardim Monte Cristo: Rua Cachoeira, s/n – Jardim Monte Cristo (4741-1605/ 4746-1544)

• UBS Jardim Natal: Rua Dr. Prudente de Moraes, 2719 – Jardim Natal (47591641/ 4748-8168)

• UBS Dr. Isack Oguime: Rua Adhemar Pereira de Barros, 147 – Parque Maria Helena (4747-5182/ 4748-8086)

• USF Eduardo Nakamura: Rua Mário Bochetti, 680 – Cidade Miguel Badra (4752-1421/ 4752-1465)

• USF Gregório Bonifácio da Silva: Rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires (4744-7923/ 4746-6019)

• USF Marcelino Maria Rodrigues: Rua Antonio Inácio, 540 – Jardim Brasil (4759-1660/ 4744-0883)

• USF Antônio Marques de Carvalho: Rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, s/n – Jardim Maitê (4759-2289/ 4747-6201)

• USF Jardim Europa: Avenida Washington Luiz, 1608 – Jardim Europa (4752-7731)