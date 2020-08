Vacinação Antirrábica é adiada pelo Estado; Suzano não tem vacina

A Campanha de Vacinação Antirrábica, que normalmente acontece entre os meses de agosto e setembro em Suzano, foi adiada. Somente casos pontuais, caso haja registros de raiva na cidade, receberão doses da vacina.

A medida foi adotada pelo governo do Estado e visa evitar aglomerações por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que não há estoque da vacina na cidade, uma vez que "não houve repasse do Ministério da Saúde nem do governo do Estado". Em 2019, 33 mil animais foram vacinados na cidade - cerca de dois mil a mais do que os 31 mil imunizados em 2018.

Haverá revisão da programação de vacinação contra raiva, caso o cenário da pandemia se mostre favorável para tal. Enquanto isso, os donos dos animais devem zelar pela saúde do animal de estimação.

A orientação do Instituto Pasteur foi de solicitar doses emergenciais somente se houver confirmação de raiva na cidade.

A decisão foi tomada em conjunto pela Secretaria Estadual de Saúde e os municípios.

Enquanto o País vive uma pandemia, a decisão de manter apenas a imunização "de rotina" em serviços de saúde municipais ou privados, foi tomada para evitar aumento do contágio pela Covid-19.

Mais de 20 anos

O adiamento da campanha ocorre em um momento confortável no que diz respeito aos registros de raiva em São Paulo.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, desde 1997 um ser humano não contrai raiva de caninos em São Paulo, e desde 1998 a doença não é registrada em cães ou gatos.

No entanto, há registros de seres humanos que contraíram a doença por outros meios neste período.

O último caso, segundo a pasta, ocorreu em 2018, após contato da pessoa com morcego.

Como prevenir

Para prevenir a contaminação em pessoas, caninos e felinos, a Secretaria recomenda evitar o contato com morcegos.

Caso isso ocorra acidentalmente, a pessoa deve procurar tratamento preventivo para si (caso tenha feito o contato) ou para os animais, caso eles tenham encostado no morcego.

A raiva não tem cura e, quase sempre, é fatal. Ela pode provocar paralisia, debilidade e outras complicações motoras.