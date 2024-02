Vacinação contra a dengue alcança 2,4 mil crianças e segue em andamento nos postos

A Secretaria de Saúde de Suzano chegou à marca de 2,4 mil pessoas vacinadas contra a dengue durante a campanha de imunização iniciada na última terça-feira (20/02). No sábado (24/02), o município contou com uma operação especial no Parque Municipal Max Feffer; na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo; e no estacionamento do Suzano Shopping. Na ocasião, 200 crianças de 10 e 11 anos receberam a primeira dose.

A vacinação prossegue durante esta semana em todos os 24 postos de saúde, das 8 às 16 horas. Além disso, na quarta, quinta e sexta-feira (28 e 29/02 e 01/03) as atividades ocorrem também no estacionamento do Suzano Shopping em horário estendido, das 17 às 21 horas, visando aumentar a cobertura vacinal contra a dengue.

Podem se vacinar moradores de 10 e 11 anos, porém, para que a dose seja administrada, é preciso que os menores estejam acompanhados do responsável e apresentem comprovante de endereço, documento pessoal e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para a imunização. Essa faixa etária foi escolhida em razão de estar dentro do público que possui o maior índice de hospitalização por causa da doença, de acordo com o Ministério da Saúde.

Para a aplicação, as meninas de 11 anos que já tiveram menarca (primeira menstruação) devem informar qual a data do último fluxo. Além disso, tanto para meninos quanto para meninas, são requisitos não ter contraído dengue nos últimos seis meses; não ter apresentado doença febril aguda nas últimas 24 horas; não ser uma criança imunodeprimida que tenha HIV sem tratamento; e não estar realizando tratamento de quimioterapia ou fazer uso de medicamentos imunobiológicos.

O diretor médico da Secretaria Municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o avanço, mas alertou que a procura pelos pontos de vacinação precisa aumentar para que o município consiga atingir o objetivo de imunizar o maior número possível de crianças. “Nós temos uma meta de proteger 8.409 crianças e a adesão precisa aumentar, por isso é fundamental que os pais e responsáveis tenham atenção aos pedidos feitos pela pasta. O momento é de levar os pequenos para vacinar”, afirmou.

O imunizante utilizado é o QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, que foi incorporado em 22 de dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde ao SUS, deixando o Brasil na posição de primeiro país a oferecer o imunizante no sistema público universal. De acordo com a farmacêutica, a vacinação não será feita em larga escala por conta da capacidade restrita de produção. Em razão dessa situação, o público de 10 e 11 anos foi o escolhido neste primeiro momento.

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou a segurança da vacina e o quão importante ela é para evitar hospitalizações de crianças. “Nós temos indicadores que mostram que a dengue é uma preocupação no país. Por isso, peço para que os responsáveis levem as crianças aos postos para vacinar. A QDenga é um imunizante muito seguro que salva vidas e será aplicada em duas doses: uma agora e outra daqui a 90 dias. Nossas equipes estão prontas para vacinar e tirar dúvidas nos postos da cidade”, finalizou Ishi.