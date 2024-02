Vacinação contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos começa na próxima terça

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na próxima terça-feira (20/02) a campanha de vacinação contra a dengue com o imunizante QDenga. A vacinação ocorrerá até sexta-feira (23/02), das 8 às 16 horas, em todos os 24 postos de saúde da cidade. Neste primeiro momento, o público-alvo será de crianças entre 10 e 11 anos.

Para receber o imunizante, é preciso que elas estejam acompanhadas de um responsável e apresentem documento pessoal e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para serem vacinadas, meninas de 11 anos que já tiveram menarca (primeira menstruação) devem informar qual a data do último fluxo. Além disso, tanto para meninos quanto para meninas, são requisitos não ter contraído dengue nos últimos seis meses; não ter apresentado doença febril aguda nas últimas 24 horas; não ser uma criança imunodeprimida que tenha HIV sem tratamento; e não realizar tratamento de quimioterapia ou fazer uso de medicamentos imunobiológicos.

A secretaria irá retirar os frascos da vacina na segunda-feira (19/02) no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, em Mogi das Cruzes. Para os quatro dias de campanha, a pasta estima administrar a dose em 8.409 crianças.

O imunizante QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, foi incorporado em 22 de dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde ao SUS, colocando o Brasil na posição de primeiro país a oferecer o imunizante no sistema público universal. De acordo com a farmacêutica, a vacinação não será feita em larga escala por conta da capacidade restrita de produção do imunizante.

O diretor-médico da Secretaria de Saúde, Diego Ferreira, mostrou confiança e ressaltou que a vacina reduzirá o número de casos da dengue diante do cenário epidemiológico crítico que o País vive no momento. “Estamos tendo uma crescente nos casos da doença, isso é inegável. A vacina vai diminuir os casos graves em crianças, que são as maiores vítimas de complicações. Todo o cuidado com focos e criadouros é pouco, mas a vacina é um grande passo para evitarmos mortes de crianças. É sempre importante lembrar que 70 a 75% dos criadouros e, consequentemente, a contaminação, ocorrem na própria casa ou rede vizinha”, destacou Ferreira.

O secretário Pedro Ishi convocou os responsáveis a levarem os filhos aos postos de saúde e aproveitou para pedir para que os pais atualizem a caderneta de vacinação. “É um momento em que precisamos adotar cautela com os casos de dengue e a vacina surge como uma grande ferramenta nessa luta diária que estamos travando com o Aedes aegypti. Peço para que os responsáveis levem as crianças para se imunizar e aproveitem para completar o que falta na caderneta. Juntos vamos vencer essa doença”, afirmou Ishi.

‘Semana D’

Com a dengue sendo tema central da Saúde neste momento, o diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler, participou nesta sexta-feira (16/02) do lançamento da “Semana D” de combate ao mosquito transmissor. Trata-se de uma iniciativa conjunta do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com a Defesa Civil do Estado, que visa traçar estratégias a serem promovidas pelas cidades nos próximos dias.

A ideia, lançada na área da unidade de saúde Pró-Hiper, no bairro Mogilar, em Mogi, é promover ações simultâneas nos municípios que integram o consórcio. Entre elas estão campanhas de conscientização, vistorias, visitas em residências e espaços públicos visando identificar e eliminar focos e criadouros.

A ação contou com a presença de representantes das prefeituras que integram o Condemat e das defesas civis municipais. Wenzler reforçou o compromisso de Suzano e disse que o trabalho integrado não só fortalece essa corrente, como também alivia o sistema de saúde. “Com todas as cidades participando, nós vamos alcançar mais pessoas e, consequentemente, aumentar a proteção e promover a redução no número de pacientes nas unidades de saúde de todas as cidades. Agradeço aos demais municípios e à Defesa Civil do Estado pela iniciativa. É um trabalho conjunto que tenho certeza que dará resultado”, afirmou o diretor.