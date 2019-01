Vacinação contra a febre amarela terá rodízio nos postos de saúde em Suzano

A partir desta sexta-feira (1º), a aplicação da vacina contra a febre amarela será ofertada nos postos de saúde de Suzano em sistema de rodízio, com os locais se alternando a cada dia da semana, exceto sábados e domingos, quando não há expediente, das 8 às 15 horas. O objetivo é otimizar a distribuição e diminuir perdas de doses. A estimativa é de que mais de 200 mil pessoas tenham se vacinado na cidade desde 2017, o que corresponde a cerca de 80% da população.

A diretora da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Suzano, Maria Cristina Perin, explicou que a medida foi baseada na experiência de outros municípios que tiveram essa iniciativa e conseguiram resultados positivos. Segundo ela, ao concentrar o atendimento em postos com um revezamento diário, a procura não se dilui tanto e o aproveitamento se torna mais eficiente. Com cada frasco é possível imunizar dez pessoas com doses integrais (não fracionadas). Ao todo, essa mudança envolve 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs).

“Depois de um frasco ser aberto, muitas vezes, não é usado em toda a sua totalidade e o prazo de validade é de seis horas. Então, viabilizando a oferta em quatro, cinco ou seis postos diferentes por dia, conseguiremos concentrar o atendimento ao público que procura a imunização contra a febre amarela e as chances de aproveitarmos melhor os frascos e evitarmos perdas se tornam maiores”, explicou a diretora da Vigilância em Saúde de Suzano.

A busca por doses foi intensa entre o final de 2017 e o início de 2018 e diminuiu ao longo dos meses seguintes, mas ainda se registra cidadãos que vão atrás da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde informa que as pessoas que já se vacinaram não precisam procurar os postos. “E quem não tem certeza se tomou alguma vez ou se tem impeditivo, pode se informar nas nossas unidades, assim como para tirar outras dúvidas também”, disse o chefe da pasta, Luis Cláudio Guillaumon.

Não podem ser imunizados aqueles que já receberam a dose completa ou a fracionada nos últimos oito anos, gestantes, mulheres que estão amamentando, pacientes em tratamento contra câncer ou que estão com o sistema imunológico comprometido, bebês com menos de nove meses de idade e adultos com mais de 60 anos que não tiverem autorização médica. A vacina ainda é a melhor forma de prevenção contra a doença, conferindo imunidade de 90% a 100% dos casos, e deve ser aplicada dez dias antes de viagens para regiões endêmicas.

QUADRO

Locais de vacinação contra a febre amarela

Segunda-feira

• UBS Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II) – Centro

• UBS Professor João Olímpio Neto – Parque Residencial Casa Branca

• UBS Dr. André Cano Garcia – Cidade Boa Vista

• USF Eduardo Nakamura – Miguel Badra Baixo

• UBS Tabamarajoara

• USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva – Vila Fátima

Terça-feira

• UBS José Mariano de Souza Coutinho Júnior – Jardim Colorado

• UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias – Jardim Vitória

• UBS Dr. Isaac Oguime – Parque Maria Helena

• USF Jardim Alterópolis

• UBS Palmeiras

• USF Maria José Lima Souza – Jardim Ikeda

Quarta-feira

• UBS Jardim Monte Cristo

• UBS Jardim Natal

• UBS Miguel Badra – Miguel Badra Alto

• USF Jardim São José

• USF Marcelino Maria Rodrigues – Jardim Brasil

Quinta-feira

• UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias – Jardim Vitória

• UBS Professor João Olímpio Neto – Parque Residencial Casa Branca

• UBS Dr. André Cano Garcia – Cidade Boa Vista

• USF Jardim Europa

• USF Maria José Lima Souza – Jardim Ikeda

Sexta-feira

• UBS José Mariano de Souza Coutinho Júnior – Jardim Colorado

• UBS Jardim Natal

• UBS Dr. Isaac Oguime – Parque Maria Helena

• UBS Palmeiras