Vacinação contra a gripe começa na segunda para grupos prioritários

A Prefeitura de Suzano dará início na próxima segunda-feira (10/04) à campanha de vacinação contra o vírus causador da gripe, o Influenza, em todos os 24 postos de saúde da cidade, com expectativa de alcançar 90% do público-alvo. Nesta primeira etapa, que segue até o final de maio, serão contemplados os grupos prioritários, estimados em 104.187 pessoas. Posteriormente, a imunização ficará disponível aos demais moradores.

Podem se vacinar crianças de seis meses a seis anos; pessoas com 60 anos ou mais; público com deficiência permanente; trabalhador da saúde; gestantes e puérperas; portadores de doenças crônicas; professores de ensino básico e superior; povos indígenas e de comunidades tradicionais quilombolas; profissionais das forças de segurança, salvamento e das Forças Armadas; caminhoneiros; transportadores coletivos rodoviários; portuários; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento original com foto, comprovante de residência de Suzano e caderneta de vacinação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas.

De acordo com o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, diferentemente das edições anteriores, os grupos prioritários receberão as doses na mesma etapa de vacinação. “Em outras oportunidades havia o escalonamento entre os públicos-alvos. Desta vez não. A vacinação para todos esses grupos vai ocorrer durante o mesmo período”, destacou.

Landim ainda informou que a dose contra a gripe poderá ser aplicada simultaneamente com outras vacinas, havendo apenas uma exceção. “A pessoa pode receber a vacina junto com outras do calendário, exceto a que protege contra o monkeypox (varíola dos macacos). Neste caso deve-se esperar 30 dias entre as doses”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou a necessidade de a população se vacinar contra a gripe.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que a cidade e o Brasil como um todo ainda sentem os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e tomar a vacina que combate o Influenza contribui para diagnosticar as enfermidades, que têm sintomas parecidos. “Estamos chegando a um período do ano em que as doenças respiratórias se propagam com mais facilidade, com similaridades entre os sintomas, por isso se faz necessário que o público prioritário busque a vacinação, que além de contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, auxilia no diagnóstico de outras doenças”, apontou o chefe do Executivo.