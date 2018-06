Vacinação contra a gripe continua nos postos de saúde de Suzano

A Campanha de Vacinação contra a Gripe chegou ao fim oficialmente na última sexta-feira (22), mas a imunização dos grupos prioritários continua normalmente nos postos de saúde de Suzano. Até o momento, 48.869 pessoas receberam a dose da vacina que combate os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B. Ainda podem se imunizar pessoas com mais de 50 anos, gestantes, crianças entre seis meses e nove anos, mulheres com até 45 dias após o parto, populações indígenas, professores, profissionais de saúde e portadores de doenças crônicas.

Em Suzano, a vacinação é realizada em 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) - só não está inclusa a do Jardim Suzanópolis. Basta comparecer aos postos de segunda a sexta-feira, entre 8 horas e 15h30, com documento e carteira de vacinação, no caso das crianças.

Segundo a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, até 21 de junho, o município imunizou 48.869 pessoas, sendo 38.874 dos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde e outras 9.817 com comorbidades (quando apresentam duas ou mais doenças). Este número corresponde a 71,96% do público estabelecido pelas autoridades, sendo que a meta é de 90%. O município ainda aguarda a determinação da Secretaria de Estado da Saúde sobre a abertura da campanha para o público em geral.

Segundo o secretário de Saúde de Suzano, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, o trabalho de imunização seguirá normalmente. "A prevenção de doenças está entre nossas principais estratégias para a qualidade de vida e saúde da população”.