Vacinação contra a Influenza A em Suzano retorna nesta quarta-feira com 14 mil doses

Suzano recebeu 14 mil novas doses para a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Com isso, a imunização voltada aos idosos e aos profissionais da saúde vai continuar nesta quarta-feira (25) em todos os 23 postos da rede municipal e também por meio do sistema drive-thru, montado na rua 9 de Julho, em frente à sede do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, no Jardim Santa Helena.

A ação, que ocorreu na última segunda-feira (23/03) e que contemplou 9,5 mil pessoas, contará com 20 tendas de atendimento localizadas na área externa das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), com funcionamento a partir das 8 horas. O objetivo é evitar aglomerações em ambiente fechado e inibir o contato com as demais pessoas, já que os postos estão voltados ao atendimento daqueles que apresentam sintomas do novo coronavírus (Covid-19), tais como febre, tosse e falta de ar.

Apenas as unidades dos bairros Jardim do Lago, Jardim São José e Jardim Natal não terão a estrutura anexa, sendo que a imunização será deslocada para escolas municipais e associações vizinhas (EM Professora Maria Odete Cara Gouvêa, EM Professora Sonia Regina Alonso Ostemayer e Associação de Moradores do Jardim Natal, respectivamente).

Já no sistema drive-thru, segundo o secretário de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, a vacinação terá início às 10 horas. “Estamos recebendo as doses fracionadas. Hoje (24/03) recebemos mais 14 mil. O nosso público-alvo total supera 84 mil pessoas, das quais 23 mil são idosos. A meta é atingir uma cobertura de 90%”, detalhou.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, as novas doses chegaram após o pedido emergencial feito ao governo do Estado. “Recebemos um primeiro lote com 9,5 mil doses. As vacinas se esgotaram ainda no primeiro dia. Por isso, pedimos com urgência novas doses, chegando na tarde desta terça-feira (24/03) as 14 mil”, afirmou.

Vale lembrar que, embora não impeça a contaminação pelo Covid-19, a vacina previne contra três tipos do Influenza (H1N1, H3N2 e B) e evita uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria um eventual ataque da doença. Após a primeira fase, que também levará prevenção às casas asilares, a imunização contra a gripe será direcionada aos educadores, indivíduos com doenças crônicas e profissionais das forças de segurança e de salvamento, a partir de 16 de abril.

“A vacinação contra a gripe para os idosos e os profissionais da saúde é de extrema importância neste período antecipado, em razão da pandemia do novo coronavírus”, disse. O chefe da pasta reforçou que o principal objetivo da estratégia é manter a distância entre as pessoas e evitar aglomerações durante a campanha.

Para se imunizar em um dos 23 postos de saúde, é preciso apresentar documento pessoal com foto e, se possível, caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30. Suzano ainda tem unidades com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras). O público-alvo na cidade supera 84 mil pessoas e a meta é vacinar pelo menos 90%.